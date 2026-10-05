PowerCo inaugura su máster de fabricación de celdas de batería para formar personal de la gigafactoría junto a UPV y UV

PowerCo, la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV) han arrancado este lunes la primera edición del Máster de Formación Permanente en Fabricación y Tecnología de Celdas de Baterías.

Este programa pionero responde "a la demanda de personal altamente cualificado impulsada por la gigafactoría de PowerCo en Sagunto, y formará a profesionales especializados en celdas de baterías", según ha explicado la empresa en un comunicado.

En concreto, once alumnos recibirán esta formación entre octubre de 2026 y julio de 2027 de forma semipresencial y financiada íntegramente por el fabricante global de celdas de baterías del Grupo Volkswagen.

PowerCo es el fabricante global de celdas de batería fundado por el Grupo Volkswagen en 2022. La compañía está construyendo actualmente tres gigafactorías en Salzgitter (Alemania), Sagunto (España), y St. Thomas (Canadá). El proyecto de PowerCo Spain cuenta con una inversión estratégica de más de 2.300 millones de euros y una capacidad inicial prevista de 30 GWh/año.

La producción arrancará en 2027, generando más de 1.500 empleos directos. La compañía acaba de alcanzar un acuerdo con el productor chino de baterías Gotion para su incorporación al accionariado de la nueva gigafactoría de Sagunto a través de una joint venture.

El acto de apertura del máster se ha celebrado este lunes en el Rectorado de la UPV y ha contado con las intervenciones de Elena de la Poza, vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la UPV; José María Montiel, vicerrector de Innovación y Transferencia de la UV; Javier Rivera, director de Finanzas de PowerCo España; Ricardo Guerrero, director de Recursos Humanos PowerCo; y Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.

Presentación del máster. EE

Los representantes institucionales, académicos y empresariales han dado la bienvenida a los estudiantes y han coincidido en destacar, según la firma, "el valor añadido de la cooperación público-privada, que permite aunar la excelencia docente e investigadora de las universidades con el liderazgo industrial de PowerCo".

El Máster en Producción de Celdas de Baterías se compone de módulos y microcredenciales que contemplan desde los fundamentos electroquímicos hasta el proceso de fabricación a escala industrial.

La UPV y la UV asumen las materias académicas relativas a química, ingeniería, automatización robótica, mantenimiento, logística, gestión de la calidad, herramientas digitales y soft skills, mientras PowerCo imparte los módulos específicos sobre tecnologías de fabricación y producción de celdas.

Battery Campus

La creación del máster se enmarca en el proyecto educativo que PowerCo desarrolla junto a instituciones académicas y administraciones públicas para impulsar el talento vinculado a la industria de las baterías en la Comunitat Valenciana, el Battery Campus.

El Battery Campus será el futuro centro integrado de formación especializada cuya apertura está prevista para el curso 2027/2028 y que aspira a convertirse en un referente europeo para la capacitación de profesionales del sector. El campus contará con programas de Formación Profesional Dual, certificados de profesionalidad y formación especializada vinculada a la fabricación de celdas de batería y el propio máster, entre otros programas.

Con esta nueva edición formativa, PowerCo reafirma su compromiso con el desarrollo económico e industrial de la Comunitat Valenciana mediante la generación de empleo de calidad, la transferencia de conocimiento y el impulso del talento que hará posible la próxima generación de la movilidad eléctrica.