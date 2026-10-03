El Palacio de Congresos de Valencia incorpora el Palacio de la Exposición a su oferta de espacios para atraer eventos

El Palacio de la Exposición es uno de los iconos modernistas más destacados del patrimonio arquitectónico valenciano. Un espacio que a partir de ahora estará gestionado por el Palacio de Congresos de Valencia y que se consolidará como "un espacio singular en la oferta MICE" de la ciudad.

Construido para la Exposición Regional de 1909, el Palacio de la Exposición acogerá convenciones, encuentros corporativos, jornadas profesionales y eventos institucionales gracias a la influencia en la gestión del Palacio de Congresos de Valencia.

El Ayuntamiento ha aprobado esta integración, confiando al Palacio de Congresos la gestión de un edificio emblemático de la ciudad para reforzar el posicionamiento de la ciudad en un mercado cada vez más competitivo.

Además, la ampliación de la oferta permitirá presentar candidaturas más sólidas para atraer eventos y responder con mayor flexibilidad a las necesidades de organizadores que demandan sedes singulares para recepciones, presentaciones, sesiones paralelas o encuentros exclusivos.

"La experiencia de la Entidad Pública Empresarial en la gestión de eventos permite impulsar este edificio histórico como una sede boutique premium, reforzando el posicionamiento de Valencia entre los principales destinos internacionales", recalcan.

En cuanto al Palacio de la Exposición, se trata de un icono modernista diseñado por Francisco Mora, el cual cuenta con varios elementos que lo convierten en un escenario especialmente atractivo.

Su arquitectura monumental, su carácter histórico y también su ubicación privilegiada, rodeado de una amplia y diversa oferta hotelera, facilitan en gran medida la celebración de eventos de alto nivel.

Salón Noble. EE

Además, está situado en el Paseo de la Alameda, junto al Jardín del Turia, un enclave que combina espacios verdes con la cercanía al centro de la ciudad y la conexión a los principales nodos de transporte.

Tras su fachada se encuentran espacios imponentes, como un salón noble jalonado de vidrieras o el patio interior, además de su escalera principal. El edificio incluye en total cinco salas versátiles con aforos que oscilan entre 28 y 220 personas, complementadas por espacios anexos y un patio interior de 307 m2.

Sinergia estratégica

La incorporación del Palacio de la Exposición a la gestión del Palacio de Congresos de Valencia abre "una nueva etapa para la ciudad" y amplía las posibilidades de acoger eventos de alto valor añadido.

La complementariedad entre ambos espacios permite configurar una oferta más versátil y competitiva, capaz de responder a diferentes formatos, mejorando la experiencia de organizadores, participantes y ciudadanía.

Interior del Palacio de la Exposición. EE

La combinación en una misma propuesta de la capacidad tecnológica, operativa y el prestigio del Palacio de Congresos con el valor histórico y arquitectónico del Palacio de la Exposición aporta un elemento diferencial para competir en candidaturas nacionales e internacionales y ampliar la capacidad de atracción de congresos, convenciones y grandes encuentros profesionales.

La iniciativa responde, además, a una visión de ciudad que apuesta por poner en valor el patrimonio público mediante usos compatibles con su conservación, garantizando la protección del edificio y la continuidad de los servicios que alberga.

Patio interior. EE

De igual modo, también supone un impulso el turismo de congresos como motor económico para dinamizar sectores como la hostelería, la restauración o el comercio.

La encomienda, además, ayuda a consolidar un modelo estratégico que fortalece la oferta de Valencia para la captación de eventos generadores de actividad económica, empleo cualificado, transferencia de conocimiento y proyección internacional.