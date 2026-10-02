Fevec y Systems and Buildings crean la primera Aula de eficiencia energética y envolvente térmica de la Comunitat

La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) y Systems and Buildings, empresa global de ingeniería enfocada en el diseño, fabricación e instalación de envolventes de edificación, han firmado un convenio de colaboración para impulsar conjuntamente el Aula de Eficiencia Energética y Envolvente Térmica de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de reforzar la formación especializada, la cualificación profesional y las oportunidades de incorporación al mercado laboral en un ámbito estratégico para el sector de la construcción.

Tras una primera sesión informativa a potenciales interesados y la firma del convenio, está previsto que el 15 de octubre se inicie la formación a los primeros grupos, hasta llegar a más de 200 alumnos a final de año, con una probabilidad de inserción laboral del 80% si superan el programa formativo.

El acuerdo establece un marco de colaboración para desarrollar acciones formativas, informativas, de captación de talento y promoción del empleo relacionadas con la eficiencia energética y la envolvente térmica de los edificios. El Aula se plantea como un espacio destinado a la formación, la divulgación técnica, la cualificación profesional y la inserción laboral.

En el marco del convenio, FEVEC se encargará de difundir las acciones formativas entre empresas y potenciales participantes, gestionar las inscripciones, facilitar instalaciones cuando estén disponibles, coordinar las actividades y colaborar en las acciones de comunicación.

Por su parte, Systems and Buildings asumirá el diseño y la impartición de la formación, aportando el profesorado y los materiales necesarios, además de asumir los costes asociados a la organización e impartición de las actividades. La entidad también colaborará en las acciones de orientación profesional y gestionará una bolsa de empleo dirigida a los participantes que voluntariamente manifiesten su interés en acceder a oportunidades profesionales relacionadas con las materias objeto de la formación.

Las actividades podrán adoptar diferentes formatos, como cursos, jornadas, talleres, seminarios, conferencias y demostraciones técnicas, de acuerdo con una programación específica que será acordada por ambas partes.

Cualificación de profesionales de la construcción

El presidente de FEVEC, Francisco Zamora Catalá, ha destacado que “este convenio nos permite avanzar en uno de los objetivos fundamentales de FEVEC: contribuir a la formación y cualificación de los profesionales de la construcción. El Aula de Eficiencia Energética y Envolvente Térmica será un punto de encuentro entre empresas, profesionales para profundizar en contenidos especializados y con una clara orientación hacia las necesidades reales del sector”.

Por su parte, el gerente de Systems and Buildings, David González Wonham, ha señalado que “la eficiencia energética y la envolvente térmica, en referencia a todos los elementos exteriores de un inmueble, requieren profesionales con una formación cada vez más especializada para garantizar la normativa que promueve la Unión Europea”.

Uno de los elementos contemplados en el convenio es precisamente la conexión entre formación y oportunidades profesionales. Systems and Buildings gestionará una bolsa de empleo con el objetivo de facilitar el acceso a oportunidades profesionales relacionadas con las materias objeto de las acciones formativas.