Gala Aniversario de FOTUR, donde se celebró la IV Edición de los Premios Turismo. EE

Fotur reúne al sector turístico valenciano en su Gala Aniversario y IV Edición de los Premios Turismo

La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Festivales, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (FOTUR) celebró este miércoles su Gala Aniversario y la IV edición de los Premios Turismo en la Sala Magistral del Palau de les Arts Reina Sofía de València.

La celebración, consolidada como la mayor convocatoria anual del sector, reunió a representantes institucionales, empresas, asociaciones, profesionales y personalidades vinculadas al turismo, el ocio, la cultura, la gastronomía, la música y las fiestas de la Comunitat Valenciana.

La gala estuvo presentada por Maje Martínez y Laura Ferrer, ambas profesionales que condujeron un acto dinámico y cercano.

José Manuel Camarero, Secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, destacó la importancia del turismo y del ocio como sectores estratégicos para la generación de empleo, actividad económica y proyección del territorio.

Durante su intervención recordó que "todos somos turistas" y que esta realidad reunía a todos los asistentes en la gala.

Asimismo, agradeció, en nombre de la Generalitat Valenciana, la labor desarrollada por Fotur, sus asociaciones y todas las empresas y profesionales que la integran, subrayando que el sector turístico genera empleo para cerca de 360.000 personas en la Comunitat Valenciana.

El humor también estuvo presente con la actuación del monologuista Rubén García, antes de dar paso al momento central del acto, la entrega de los Premios Turismo Fotur 2026.

Nueve reconocimientos

El primer premio fue concedido a Skyfest Benidorm por su apuesta por la cultura musical y los grandes eventos, contribuyendo a reforzar la imagen de Benidorm como destino turístico. Recogieron el galardón Alexandre Fratini, director general, y Alejandro Fernández Caro, director de Operaciones.

El premio fue entregado por Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, y Pedro Cuesta, diputado de Turismo y Deportes de la Diputación de Valencia.

El segundo premio fue para el programa Terra de Festes, momento en el que se entregaron dos reconocimientos: el primero a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) por su apuesta por las tradiciones y la cultura festiva de todos los rincones de la Comunitat Valenciana, contribuyendo a su conservación y a que permanezcan más vivas que nunca.

Recogió el galardón Miguel Bailach Luengo, secretario general de la FVMP; y lo entregaron Mariano Clemente, director general de Feria Valencia, y Vicente Haba Tello, jefe de Gabinete de Visit Valencia.

El segundo fue otorgado a À Punt por su labor de difusión y promoción del programa Terra de Festes, acercando a los hogares, a través de la televisión y las redes sociales, las tradiciones de los barrios, municipios y diferentes rincones de la Comunitat Valenciana.

Recogió el premio Román Ceballos, presidente de À Punt; y lo entregó Fernando Móner Romero, Presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) junto con Vicente Ripoll, Director general del Institut Valencià de la Joventut.

La Tomatina de Buñol recibió el tercer galardón por su capacidad para promocionar la Comunitat Valenciana dentro y fuera de España, consolidándose como una de sus celebraciones más conocidas internacionalmente.

Recogió el premio Virginia Sanz Ferrús, alcaldesa de Buñol, de manos de José Manuel Camarero Benítez, Secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana y Francisco Rodríguez Baixauli, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana.

Virginia Sanz, alcaldesa de Buñol, recoge el galardón de Fotur a la Tomatina. EE

El cuarto premio fue para el Restaurante Tavella, reconocido por su cocina auténtica, cercana y basada en productos de alta calidad, así como por su destacado trabajo de la brasa y la excelencia de su servicio.

El galardón fue recogido por su propietario, Pablo Chirivella, y entregado por Sergio Terol, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana, y Javier Monedero, gerente de Dicoval.

El Festival Mediterránea de Gandía recibió el quinto reconocimiento por haberse consolidado como una de las grandes citas musicales de la Comunitat Valenciana, atrayendo a miles de visitantes y contribuyendo a la dinamización turística y cultural de Gandía.

Recogió el premio Alfred Sáez Casa, Director Festival Mediterránea, de manos de Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, y Vicente Huet Ballester, director general de Interior.

El sexto premio fue concedido al Ayuntamiento de Torrevieja por su apuesta e inversión como destino turístico y por las actuaciones desarrolladas para mejorar la ciudad y los servicios destinados a residentes, visitantes y turistas.

Subió a recoger el premio Eduardo Dolón, Alcalde de Torrevieja. El reconocimiento fue entregado por Israel Martínez Fernández, director general de Turismo de la Generalitat Valenciana y Avelino Mascarell Peiró, alcalde de Xeraco.

València Music City recibió el séptimo galardón por impulsar el diálogo entre el sector musical y las administraciones, además de apoyar a promotores, artistas, DJs y al conjunto de profesionales vinculados a la música.

Recogió el premio Juan Pablo Valero, director general comisionado para València Music City. La entrega fue realizada por Stephane Soriano Gómez, director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana; Joanvi Díez, presidente de Promfest, y Víctor Pérez, presidente de FOTUR.

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegó con la entrega de un premio sorpresa a José Manuel Pichel, delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana; en reconocimiento a su compromiso personal con la promoción de las actividades, celebraciones y fiestas patronales valencianas mediante los cupones de la ONCE.

Premio a José Manuel Pichel, delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana. EE

Gracias a este apoyo, la imagen de la Comunitat Valenciana ha llegado a todos los rincones de España de la mano de los vendedores y consumidores, reforzando su identidad y su proyección como destino turístico.

La distinción fue entregada por Marisol Conde Fernández, comisaria jefa de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, y María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia.

Tras la entrega de los premios, se proyectó un vídeo institucional que repasó la actividad desarrollada por Fotur. Posteriormente intervinieron Juanjo Carbonell, secretario general de FOTUR, y Víctor Pérez, presidente de Fotur.

Durante sus intervenciones recordaron que esta ha sido la cuarta edición de los Premios Turismo, cuya celebración coincide con el Día Mundial del Turismo.

Asimismo, destacaron la importancia del ocio y la música dentro de la actividad turística, sectores estrechamente vinculados que enriquecen la experiencia de más de 1.700 millones de turistas a lo largo del año.

Víctor Pérez, presidente de FOTUR. EE

Finalmente, agradecieron el compromiso de todas las asociaciones que integran a Fotur, así como el respaldo de las instituciones y los convenios de colaboración que contribuyen a que la denominada Industria de la Felicidad continúe creciendo y fortaleciéndose.

La ceremonia concluyó con las fotografías de familia de los premiados y las autoridades participantes. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de un cóctel.

La gala contó con el apoyo de destacados colaboradores, entre los que se encuentran Coca-Cola, Dicoval y Heineken.

Con esta nueva edición, la Gala Aniversario Fotur y Premios Turismo reafirma su posición como la gran cita anual del sector turístico y del ocio valenciano, reconociendo a quienes contribuyen a promocionar la Comunitat Valenciana y a consolidarla como un destino turístico junto a Turisme Comunitat Valenciana, y con la colaboración de la Diputación de València, València Turisme, Ayuntamiento de València y Visit València.