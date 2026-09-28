La china Gotion confirma su entrada en la gigafactoría española de PowerCo: invierte 1.100 millones y tendrá el 49%

El gigante chino de baterías Gotion confirmó este lunes su entrada en el accionariado de las gigafactorías europeas de PowerCo (grupo Volkswagen). En particular, con una inversión de 1.100 millones de euros, su incorporación al capital de la megaplanta que esta última levanta en Sagunto, Valencia. Tendrá un 49% de la propiedad a través de una joint venture. PowerCo conservará el 51% restante.

La empresa citó a primera hora de este lunes a su plantilla para comunicar la noticia a los trabajadores, tal y como ha revelado en exclusiva EL ESPAÑOL.

A su vez, la enseña asiática confirmó su inversión en bolsa, tal y como recogió la agencia Bloomberg. "El fabricante chino de celdas de baterías Gotion y el mayor fabricante de automóviles de Europa, Volkswagen, prevén ampliar su cooperación", reza el escrito.

"Gotion aspira a entrar en la fábrica de baterías de Volkswagen en Valencia, según informó la compañía este lunes en una comunicación remitida a la bolsa. La operación contaría con un volumen de 1.100 millones euros", precisa. Al mismo tiempo, añade, "está previsto que Volkswagen participe en plantas de Gotion en España, Marruecos y Eslovaquia".

Ya por la tarde, PowerCo confirmó la información avanzada por este periódico, y precisó la fórmula para la colaboración entre ambas compañías. "El Grupo Volkswagen, PowerCo y Gotion High-Tech han acordado hoy profundizar en su alianza estratégica a través de una joint venture para el desarrollo y la operación de la gigafactoría de celdas de baterías actualmente en construcción en Sagunto (Valencia)", expuso.

Para la filial de Volkswagen, esta asociación empresarial refuerza la posición de la gigafactoría española " como un hub estratégico de Europa para la tecnología de baterías de litio-ferrofosfato (LFP)". "La colaboración planeada potencia las capacidades tecnológicas de la planta, lo que representa un nuevo hito en el desarrollo industrial del proyecto y fortalece su papel dentro de la creciente cadena de valor europea de las baterías", indicó.

"El acuerdo firmado hoy mantiene a PowerCo con una participación mayoritaria del 51% en la gigafactoría de Sagunto, garantizando así la continuidad en la gobernanza, la dirección estratégica y la supervisión operativa del proyecto. Además, los compromisos de inversión y los objetivos de empleo anunciados previamente se mantienen sin cambios", precisó.

En un contexto de dudas sobre la electrificación en Europa del parque de automóviles en el que se ha puesto en entredicho la inversión de PowerCo en España, la compañía, en su escrito, defendió el cambio de modelo.

"A medida que la industria europea del automóvil avanza hacia la electrificación, se espera que la demanda de tecnología de baterías LFP crezca significativamente. Según las previsiones de mercado, las baterías LFP serán dominantes y podrían representar entre el 40% y el 65% de la demanda total en Europa en 2030, impulsada por su competitividad, seguridad, durabilidad e idoneidad para segmentos de vehículos eléctricos de gran volumen", subrayó.

Recordó al respecto que, "en la actualidad, prácticamente todas las celdas LFP utilizadas en Europa se fabrican en China". "Con la empresa conjunta, Volkswagen, PowerCo y Gotion convierten el proyecto de Sagunto en una pieza clave para establecer una base de producción europea competitiva para esta tecnología de importancia estratégica con celdas destinadas al mercado europeo. Su competitividad a largo plazo queda reforzada gracias a una mayor escala, experiencia en fabricación y resiliencia de la cadena de suministro", contrapuso.

"La joint venture se ha diseñado para reforzar la viabilidad y la competitividad a largo plazo del proyecto de Sagunto, preservando al mismo tiempo los compromisos estratégicos ya asumidos. La inversión de más de 2.300 millones de euros ya en ejecución y la creación de más de 1.500 empleos directos en la fase inicial -que engloba los dos primeros bloques productivos- se mantienen sin cambios, consolidando la posición de la gigafactoría como uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en desarrollo en Europa", añadió la compañía.

La alianza, a su vez, permitirá acelerar el ritmo de producción de celda de baterías, según el escrito. "El acuerdo amplía también el alcance industrial de las instalaciones. Sagunto iniciará sus operaciones con dos bloques de producción y una capacidad anual conjunta de hasta 30 GWh en una primera fase. Esta mayor escala permitirá establecer una de las mayores plataformas europeas de producción de celdas de baterías LFP", indicó.

La negociación entre ambas firmas trascendió a finales del pasado julio. Como recogió entonces este periódico, PowerCo reconoció las conversaciones, pero negó que, como se llegó a informar, Gotion fuera a adquirir una participación mayoritaria de la gigafactoría de Sagunto.

Sin "ceder el control"

"PowerCo cuenta con numerosos proveedores estratégicos y alianzas estratégicas en su camino para convertirse en la empresa líder en el sector europeo de las celdas de batería", dijo. "PowerCo evalúa periódicamente las oportunidades estratégicas, incluidas posibles colaboraciones con socios", precisó, si bien descartaron la venta de una participación mayoritaria. "No tenemos intención de ceder el control de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto", zanjaron.

El calendario de PowerCo establecía que, a partir del tercer trimestre de 2026, la gigafactoría de Sagunto arranque la producción de baterías del Grupo Volkswagen.

Se trata de celdas de baterías destinadas a la familia de coches urbanos eléctricos que se ensamblarán tanto en Seat Martorell (Barcelona), factoría que ensambla el Cupra Raval y el ID Polo; como en Volkswagen Landaben (Navarra), donde se producen los modelos Skoda Epiq y Volkswagen W ID Cross.

Dicho inicio de la producción ha sufrido un retraso. "El inicio de las operaciones está previsto para 2027", indicó PowerCo este lunes. "La hoja de ruta industrial se ha actualizado para garantizar que Sagunto comience con la configuración tecnológica, productiva y operativa óptima. El objetivo no es simplemente empezar antes, sino comenzar con éxito y establecer una operación competitiva y a una mayor escala desde el primer día", precisó.