Joaquín M. López, ex de HM Hospitales, será el nuevo director corporativo del Área Privada de Ribera

El grupo sanitario Ribera ha incorporado a Joaquín M. López como nuevo director corporativo del Área Privada, un nombramiento con el que la compañía refuerza su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico y consolidación del área privada.

De esta manera, el grupo "avanza en el desarrollo de una propuesta asistencial diferencial", basada en la excelencia clínica, la innovación y la experiencia del paciente. Su incorporación se hará efectiva el próximo 1 de octubre.

El Dr. López es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y cuenta también con una sólida formación en gestión y dirección empresarial. Es Executive MBA por IE Business School y ha completado programas de alta dirección y gestión sanitaria en instituciones como IESE Business School y Harvard Business School.

Con una trayectoria profesional en el sector sanitario de más de 25 años, donde ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en compañías referentes del sector sanitario y asegurador, como Sanitas, Mutua Madrileña, SegurCaixa Adeslas y en los últimos años en HM Hospitales.

Desde su nueva responsabilidad, liderará el desarrollo del Área Privada de Ribera, con especial atención a la coordinación de los centros, la dirección de negocio y operaciones, el desarrollo corporativo, la relación con las compañías aseguradoras y la transformación digital de la salud.

“La incorporación del Dr. Joaquín M. López refuerza nuestra apuesta por un crecimiento responsable y sostenible, apoyado en el talento, la innovación y una visión a largo plazo. Su experiencia y conocimiento del sector serán fundamentales para seguir desarrollando una propuesta que aporte valor a los pacientes, a los profesionales, a nuestros colaboradores y al conjunto del sistema sanitario”, ha señalado Pablo Gallart, consejero delegado de Ribera.

Ribera continúa con su plan de desarrollo y diversificación, con actividad en el ámbito público y privado, laboratorios, innovación, compras, proyectos internacionales y centros especializados.

Crecimiento de Ribera

En el período 2025-2026, un ejercicio considerado clave para la organización, el grupo sanitario combinó crecimiento y reorganización interna para reforzar su gobernanza, transparencia y capacidad de inversión.

El grupo Ribera cerró al año pasado como el segundo grupo de salud en España por volumen de facturación, con más de 3,7 millones de actos asistenciales y un incremento de actividad del 15%.

También en el área de investigación y docencia, incrementó en un 75% el volumen de publicaciones científicas, formó a cerca de 2.000 profesionales en sus centros, y volvió a situarse en el ranking de las 100 mejores empresas para trabajar en España.

En el primer semestre de este año ha cerrado la adquisición del grupo HCB Hospitales en la Comunidad Valenciana, con la mayor inversión hecha por el grupo en el ámbito privado hasta la fecha.