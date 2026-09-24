Valencia acoge Eurochambres Congress 2026: 91 cámaras de comercio debatirán sobre el mercado único, la IA y Europa

España acogerá por primera vez la próxima semana el Eurochambres Congress 2026. Valencia ha sido el lugar escogido donde se reunirán 91 cámaras de comercio de 38 países para "debatir el futuro económico de Europa".

El vicepresidente de Eurocámaras y presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y el CEO de Eurochambres, Ben Butters, han explicado este jueves los detalles del encuentro anual de los representantes de las cámaras europeas, que ha elegido el Palau de la Música para su primera celebración en España, del 28 al 29 de septiembre.

La cita, en la que también se tratarán cuestiones como el mercado único, la energía, la situación geopolítica, la inteligencia artificial y la necesidad de talento cualificado, contará con la participación del ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente de Cámara España, José Luis Bonet, y el presidente de Eurochambres, Vladimir Dlouhy, que inaugurarán el evento.

A lo largo de las sesiones intervendrán empresarios y expertos, como el exprimer ministro italiano, Enrico Letta; el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, responsables de la Comisión Europea y representantes camerales.

Por su parte, Morata ha subrayado que la celebración del evento en la ciudad "nos pone en el foco" en un momento en el que "las noticias que salen de aquí en materia de inversión son positivas". Por su parte, el CEO de Eurochambres ha resaltado las "grandes perspectivas" de Valencia, la influencia de su puerto en el comercio mundial y la tradición exportadora de la región.

El presidente de Cámara Valencia ha señalado "la necesidad que tiene Europa de recuperar productividad, capacidad industrial y competitividad en un mundo que está cambiando a una enorme velocidad y a la que Europa no lo está haciendo".

En ese sentido, Ben Butters ha apuntado que, desde la celebración de la última edición de este congreso --de carácter bianual-- en Amberes en 2024, "la situación para comunidad económica se ha vuelto aún más difícil", y que la economía europea vive una "situación desafiante" en la que es importante que las cámaras debatan cómo apoyar a las empresas".

"La gran oportunidad"

Una de las sesiones más señaladas será la del exprimer ministro italiano autor del informe sobre el futuro del Mercado Único, Enrico Letta, que pronunciará la conferencia 'Refuerzo de la competitividad a través del Mercado Único'.

Morata ha remarcado que "la gran oportunidad que tiene Europa para combatir crisis y ganar velocidad es su mercado interior". "Estados Unidos tiene un gran mercado pero Europa tiene uno aún mayor pero con infinidad de trabas que dificultan la rapidez de crecimiento".

"Solo con esa capacidad de tener un mercado único eficiente conseguiremos que cualquier crisis vea paliada sus efectos negativos". Así, ha señalado que "las empresas europeas tienen que ganar tamaño para competir en el mercado global"

Para Butters, los estados miembros de la UE "frecuentemente hablan de forma muy positiva del mercado único, pero cuando llegan a casa no lo implementan".

"No puede ser que haya empresas que encuentren más fácil exportar a un mercado tercero que a uno europeo", por lo que las cámaras están pidiendo a la Comisión Europea que "asuma su responsabilidad de que los estados miembros hagan sus deberes", ya que "si queremos una economía fuerte tenemos que tirar estas barreras" entre países.

Sostenibilidad e IA

Por su parte, el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, protagonizará la sesión plenaria 'Electrificación: la clave de la competitividad y seguridad de Europa'. El objetivo es examinar "cómo podemos electrificar de forma que proveamos oportunidades a las empresas en vez de aumentar su complejidad", ha apuntado Butters, antes de destacar que España es pionera en energía sostenible.

También se tratará la IA, "que es una oportunidad masiva para las empresas pero también presenta retos y complejidades", ha destacado el CEO de Eurochambres.

Así, la directora de Asuntos Europeas de Adigital, Raquel Jorge Ricart, y el research director del Institute for Economic and Enterprise Research, Endre Molnár, participarán en una mesa redonda sobre el 'Impacto de la IA en la economía y los servicios de las cámaras'.

Otras sesiones abordarán cómo identificar a las personas con las habilidades adecuadas para implementar las innovaciones tecnológicas y el entorno geopolítico. Las conversaciones se enfocarán "desde la perspectiva de las cámaras europeas, cómo se tienen que adaptar al contexto actual y cuál es la mejor forma de dar servicio a las empresas".