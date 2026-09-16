La investigación, el punto débil de las empresas valencianas: para alcanzar la media nacional deberían invertir 370M€ más

Las empresas de la Comunitat Valenciana afrontan un déficit inversor en investigación. Para igualar el esfuerzo medio nacional en I+D, el tejido empresarial regional tendría que aportar 370 millones de euros adicionales durante un año.

Así queda recogido en la tercera edición del Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento de la Comunitat Valenciana, un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y encargado por la Fundación LAB Mediterráneo.

De acuerdo con los datos publicados en el análisis, el sector privado valenciano destina 1.858 millones a I+D+i, una cifra que representa el 1,25% del PIB regional, dato que se encuentra por debajo del porcentaje de España y la Unión Europea, fijados en el 1,38% y el 2,54%, respectivamente.

Se trata de un informe que analiza la evolución en la región de 50 indicadores estructurados en torno a cuatro pilares: I+D; Intangibles e innovación empresarial; Tecnología y digitalización; y Emprendimiento y capital humano,

Según detalla, la Comunitat Valenciana presenta "una particularidad respecto al resto de autonomías", ya que es la única región española en la que la inversión empresarial en innovación supera a la destinada a I+D.

En concreto, las empresas valencianas dedicaron 981 millones de euros a innovación, frente a 877 millones a actividades de I+D. En conjunto, la Comunitat concentra el 8,4% de la inversión empresarial española en I+D+i.

"El tejido empresarial valenciano se sitúa a la cabeza de España en actividad innovadora en productos y procesos, pero tiene un déficit en esfuerzo inversor en actividades de I+D", afirman los investigadores y autores del estudio Javier Quesada y Juan Pérez.

De hecho, sostienen que para alcanzar el nivel de esfuerzo inversor en I+D de España, las empresas valencianas tendrían que destinar 370 millones de euros adicionales durante un año a ese campo de actuación.

Pese a esa posición rezagada en investigación, el estudio recuerda que la inversión empresarial en I+D en la Comunitat Valenciana presenta una tendencia "creciente", ya que el esfuerzo inversor se ha duplicado en los últimos 20 años, desde el 0,3% del PIB en 2004 hasta el 0,59% en 2024.

"La mayor orientación de la inversión empresarial hacia actividades innovadoras en productos y procesos se explica por el retorno económico más inmediato de estas inversiones", detallan.

Sin embargo, el informe recomienda incrementar también los recursos destinados a actividades de I+D en el seno de las empresas, ya que "son las que sustentan la generación de conocimiento y las ventajas competitivas más sólidas y duraderas".

La fórmula de la competitividad

Según apunta el análisis a partir de los datos, la orientación de las empresas hacia actividades de innovación es consecuencia del impacto directo que estas tienen sobre su competitividad y sus recursos económicos.

Inversiones que tienen resultados cuantificables y positivos. Entre las compañías que introdujeron nuevos productos en el mercado entre 2022 y 2024, el 34,3% de su facturación procedió de estas innovaciones, lo que demuestra su capacidad para generar valor.

Sin embargo, esa dinámica no se reproduce en la investigación y el desarrollo, que no sigue el ritmo de inversión destinado a la innovación de las empresas valencianas.

"Dado el déficit financiero estructural de la Generalitat Valenciana, el tejido empresarial está llamado a desempeñar un papel fundamental para acelerar la convergencia del sistema valenciano de I+D+i con las regiones más avanzadas", subraya el informe.

En este sentido, los investigadores destacan que "aunque los resultados de la investigación y el desarrollo suelen materializarse a más largo plazo, su capacidad para impulsar innovaciones disruptivas, aumentar la productividad y transformar el tejido productivo" es superior a la inmediatez de la innovación directa.

Digitalización

Por otro lado, el informe no solo valora el grado de inversión de las empresas valencianas tanto en innovación como en investigación, también hace hincapié en aspectos relevantes para la mejora y evolución del conglomerado.

En cuanto a la digitalización industrial, el reporte otorga un índice de intensidad de 5,32 sobre 10. Este registro sitúa a la industria valenciana por debajo de la media nacional, pese al liderazgo en servicios.

Un 30,3% de las industrias carece de niveles básicos de digitalización y solo el 16,1% utiliza inteligencia artificial. El 94% de las firmas no usuarias justifica su rechazo en la falta de conocimientos técnicos especializados.

Asimismo, los especialistas TIC representan solo el 2,4% del empleo regional. El Observatorio LAB 2026 recomienda ganar tamaño empresarial, retener talento cualificado y externalizar servicios tecnológicos para resolver este déficit estructural de competencias en pymes.