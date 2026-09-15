Iberdrola transforma en 22 meses la red eléctrica arrasada por la dana con una inversión de 100 millones en Valencia

Cien millones de euros en 22 meses. Son los datos de la inversión a contrarreloj realizada por Iberdrola en el área metropolitana de Valencia para transformar la red eléctrica que quedó arrasada por la trágica dana del 29 de octubre de 2024.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, presentó este martes, junto al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, los resultados del llamado Plan il·lumina, la actuación impulsada por la compañía para "recuperar, modernizar y reforzar la red eléctrica valenciana tras la dana".

"Con una inversión de 100 millones de euros y la participación de más de 1.000 profesionales, Iberdrola culmina así la transformación de unas infraestructuras clave para el desarrollo futuro de la comunidad en un contexto marcado por la electrificación de la economía", expuso la compañía.

A esta inversión extraordinaria "se suman los cerca de 2.000 millones de euros que la compañía tiene previsto destinar a redes hasta 2031, en la Comunidad Valenciana", agregó.

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el Plan il·lumina "destacan la rehabilitación de una veintena de subestaciones, la recuperación de más de 108.000 contadores inteligentes, la renovación de 940 centros de transformación y la reconstrucción de unas 460 torres eléctricas".

El acto, presentado por la periodista Ana Garrido, reunió representantes institucionales, proveedores, clientes y trabajadores de Iberdrola. Tuvo lugar en las instalaciones de la compañía en Torrent, que "desempeñaron un papel clave durante la emergencia provocada por la dana y también en la posterior ejecución del plan".

Ignacio Galán, en su intervención, subrayó el compromiso de la compañía "con el desarrollo de unas redes robustas que incorporen las últimas tecnologías digitales y contribuyan a impulsar la electrificación de la Comunitat, su competitividad y la generación de oportunidades para la sociedad valenciana".

"Hoy podemos decir con rotundidad que hemos sentado las bases para que Valencia disponga de las mejores infraestructuras eléctricas", dijo.

Galán agradeció la labor de los profesionales de Iberdrola, "algunos de ellos afectados personalmente por la dana", y de las empresas colaboradoras que participaron en la respuesta y en el desarrollo del Plan il·lumina. Recordó además a todos los afectados por "una de las mayores catástrofes naturales ocurridas en España en lo que va de siglo".

"Ese es el legado del Plan il·lumina: reafirmar nuestro compromiso con la Comunitat Valenciana, para que pueda aprovechar todas las ventajas de la electrificación en términos de seguridad y autonomía energéticas, competitividad y sostenibilidad", dijo Ignacio Galán.

Durante la jornada, la compañía subrayó el carácter estratégico de las redes en una economía cada vez más electrificada: el crecimiento de la demanda asociado a la transformación industrial, la digitalización y la movilidad eléctrica requiere infraestructuras capaces de acompañar ese desarrollo.

Actuaciones sociales

Como parte de su respuesta integral a la dana, Iberdrola también destacó su "compromiso con las personas y municipios afectados a través de distintas iniciativas de carácter social".

Entre ellas, destacaron la rehabilitación de la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, en colaboración con la Diputación de Valencia, así como la reconstrucción de parques infantiles, la mejora de las instalaciones del colegio Rosa Serrano y la adecuación eléctrica del Mercado Municipal, junto con el Ayuntamiento de Paiporta.

Asimismo, Iberdrola colaboró con el Ayuntamiento de Loriguilla en la renovación de la Plaza de la Concordia y trabajó con el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat en la instalación de infraestructuras de recarga para las embarcaciones de la Albufera.

Estas actuaciones se completaron con iniciativas de apoyo a las familias damnificadas y de atención psicosocial, impulsadas junto a entidades como Nuevo Hogar Betania y Cruz Roja.

El acto de culminación del Plan il·lumina se enmarca "en la conmemoración del 125 aniversario de Iberdrola, bajo el programa 125 años luz, y refleja la estrecha vinculación de la compañía con la Comunitat Valenciana desde sus orígenes".

"Partiendo del pionero desarrollo hidroeléctrico del Salto del Molinar, en el río Júcar, la región ha sido protagonista de hitos tan relevantes como el despliegue de las primeras redes inteligentes del país en Castellón, la construcción de centrales de generación como la de Cofrentes y la puesta en marcha de complejos de almacenamiento por bombeo como el de Cortes-La Muela", concluyó la compañía.