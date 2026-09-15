El Gobierno de España aprueba la inversión de 400 millones para ampliar el aeropuerto de Manises (Valencia)

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena, el marco regulatorio que fija una inversión cercana a los 13.000 millones de euros en la red aeroportuaria española para el periodo 2027-2031 acompañada de una subida media anual de las tarifas del 0,33%.

Un nuevo marco regulatorio por el que el Ejecutivo central destinará a la Comunitat Valenciana más de 1.270 millones de euros. En concreto, en la provincia de Valencia se destinarán más de 400 millones para acometer la ampliación del aeropuerto de Manises.

Con una inversión concreta de 402 millones de euros para el periodo 2027-2031, se llevarán a cabo actuaciones como el desarrollo de la terminal, la creación de un nuevo control de seguridad y actuaciones en los aparcamientos y los accesos.

La decisión del Gobierno ha estado más cerca de la recomendación de bajada del 0,59% anual que partió de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que de las pretensiones del gestor aeroportuario que solicitaba una subida del 3,82% anual, mientras que las aerolíneas demandaban una rebaja del 4,9%.

Con ello habrá cinco años de práctica congelación tarifaria en la red de aeropuertos pese al aumento esperado de viajeros, cuyo volumen saltará desde los 321 millones de 2025 a 358 millones en 2031.

"Este plan quinquenal lo que establece es que España siga siendo una referencia mundial en materia aeroportuaria y que siga teniendo los mejores aeropuertos y los más competitivos del mundo", ha destacado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior a la reunión.

13.000 millones

De los cerca de 13.000 millones de euros de inversión que se van a movilizar durante próximos cinco años en los aeropuertos españoles, 9.991 millones corresponden a inversión regulada, es decir, aquella que está directamente vinculada a la actividad aeronáutica.

A esto se suman los otros cerca de 3.000 de inversión no regulada, es decir, la que Aena realiza fuera de ese ámbito regulado, normalmente vinculada a actividades comerciales.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha destacado la relevancia histórica de este paquete inversor para el sector aéreo español.

"Nos encontramos ante una ola inversora sin precedentes que permitirá acomodar nuestras infraestructuras al récord histórico de pasajeros, mejorando la competitividad de la economía y la movilidad de la ciudadanía", ha subrayado el ministro.

En su intervención, Puente ha subrayado que el DORA III supone un "un salto inversor", ya que el nuevo plan recoge el mayor volumen de inversiones aeroportuarias de las últimas décadas. De hecho, los casi 10.000 millones de euros de inversión regulada prevista para este quinquenio suponen una media de cerca de 2.000 millones al año.

Reparto territorial

Respecto al reparto territorial de los casi 13.000 millones de euros de inversión previstos en el DORA III, el esfuerzo inversor se concentra de manera significativa en las principales infraestructuras del país.

El aeropuerto de Madrid-Barajas se sitúa a la cabeza de las actuaciones con una partida global de 4.477 millones de euros, seguido por Cataluña, que recibirá 1.962 millones de euros, de los cuales 1.765 millones irán destinados específicamente al aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Asimismo, el plan contempla 1.807 millones de euros para los aeropuertos del archipiélago canario, más de 1.270 millones de euros para la Comunitat Valenciana, distribuidos entre los 868 millones para Alicante-Elche y los 400 millones para Valencia.

Por otro lado, comprende un volumen superior a los 1.000 millones de euros para las Islas Baleares, abarcando actuaciones en Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y Son Bonet, mientras que al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se destinarán más de 830 millones de euros.