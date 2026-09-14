Ford nombra a Jeff Jones presidente de la futura 'joint venture' con la china Geely en la planta de Almussafes (Valencia)

Jeff Jones, Director Global de Compras de Tecnología Digital y Sistemas Electrificados con 30 años de trayectoria en Ford, será el presidente de la joint venture que se constituirá en la planta de la compañía americana en Almussafes (Valencia) tras el acuerdo alcanzado con la china Geely para la adquisición de un 34% de la fábrica.

Tal y como ha comunicado la compañía, Jones, que asumirá el liderazgo para poner en marcha la joint venture, cuenta con una profunda experiencia en ingeniería, finanzas, estrategia y compras y se encargará de "supervisar todas las líneas de trabajo necesarias para llevar la transacción hasta su cierre".

Este nombramiento se produce tras el acuerdo anunciado en julio por Ford y Geely Auto para crear una joint venture de fabricación para Europa en la planta de Valencia. "Al aunar el volumen de producción, ambas maximizarán la capacidad de la factoría valenciana y reducirán el coste unitario de cada vehículo fabricado allí", explican.

A la espera de las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre, la compañía detalla que la joint venture comenzará sus operaciones en el primer semestre de 2027, con la salida de los primeros vehículos nuevos de la línea de montaje prevista para 2028. Mientras tanto, la planta de Valencia continuará produciendo el Ford Kuga.

"Jeff cuenta con una trayectoria de 30 años de experiencia transversal en Ford. Esto lo convierte en la persona adecuada para guiar este proyecto y liderar la futura joint venture", afirmó Jim Baumbick, presidente de Ford Europa.

"Al mismo tiempo, la continuidad de Daniel Ruiz al frente de las operaciones industriales de la planta de Valencia garantiza que nuestra plantilla, nuestros clientes y nuestros inversores puedan seguir contando con el mismo nivel de excelencia que ha convertido a Valencia en una de las plantas más productivas de Europa", sostiene.

En la actualidad, Jeff ocupa el cargo de Director Global de Compras de Tecnología Digital y Sistemas Electrificados. A lo largo de sus casi tres décadas de carrera en Ford, ha desempeñado funciones en Estados Unidos, Alemania y México, y ha trabajado más de cinco años en China. Es graduado y cuenta con un máster, ambos por la Universidad de Míchigan, así como con un MBA por la Harvard Business School.

Una vez completados los trámites de inmigración necesarios, Jeff se trasladará a Valencia para liderar el proyecto sobre el terreno. Daniel Ruiz continuará como director de la planta de Valencia, al frente de las operaciones industriales del centro.

Geely y Ford

El pasado 23 de julio, Ford Motor Company y Geely Automobile Holdings anunciaron que la empresa china producirá coches en la planta de Almussafes con la plantilla española de la propia fábrica, un acuerdo por el que Geely adquiriría el 34% de la planta y la firma americana conservaría dos tercios de la misma.

Con la adquisición del 34% de la fábrica de Almussafes, Geely se asienta en el mercado europeo. Cabe recordar que se trata del octavo productor de vehículos en el mundo en 2025 con 4,16 millones de unidades ensambladas, justo por detrás de Ford con 4,39 millones.

La joint venture, según expusieron a los medios tanto Nan como Jim Baumbick, presidente de Ford de Europa, “fabricará vehículos de pasajeros multienergía de Ford y Geely para el mercado europeo, impulsando una mayor variedad de opciones y valor para los conductores europeos”, explicaron.