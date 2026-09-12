Los operarios de Almussafes pasarán a cobrar entre 38.000 y 41.600 euros de sueldo bruto con la subida que propone Ford

De un salario bruto anual de 34.219 euros a cerca de 38.000 -en el peor de los casos- o cerca de 41.600 -en el mejor de los supuestos-. Es el incremento que alcanzarían en 2030 el grueso de los trabajadores de Ford Almussafes -los de la categoría 6, el grado estándar de los operarios de fábrica-.

Como informó este periódico, la dirección de Ford Almussafes presentó este jueves en la mesa de negociación con los sindicatos "una oferta final para los próximos cuatro años, fruto del proceso negociador mantenido con la representación legal de los trabajadores".

El documento plantea una subida salarial del IPC más un 1,5% el primer año 2027 (con un mínimo del 3% y un máximo del 5%) y del IPC más un 1% para el periodo 2028-2030 (con un mínimo del 2,5% y un máximo del 5%).

En euros, y aplicado a la categoría de los operarios con cierta antigüedad de la fábrica valenciana, supone pasar en cuatro años de 34.219 euros -el de un bruto anual percibido en 2026- a una horquilla entre los 37.955 y los 41.593.

En consecuencia, para este colectivo el incremento oscilará entre los 3.736 y los 7.374 euros brutos anuales cuando concluya el mencionado periodo de cuatro años.

Mil euros extra

Más allá del salario bruto, la compañía también ha ofrecido a los sindicatos otros incrementos. Propone elevar de 690 euros a 1.000 la cuantía de su gratificación extraordinaria anual, y mejora además los incentivos por los lanzamientos de nuevos programas.

"Esta propuesta, realista, es heredera natural del Acuerdo por la Electrificación de 2022, que nos ha permitido llegar hasta la situación actual garantizando la carga de trabajo y el futuro de la factoría", reflexiona la empresa en su escrito.

El mismo llega tras años de salario congelado, a la espera de que llegara la carga productiva que, al fin, llevará a Almussafes el acuerdo con la compañía china Geely, que ha adquirido el 34% de la factoría valenciana.

La nueva oferta, según Ford, "da continuidad a ese camino, aportando la estabilidad, la competitividad y la flexibilidad necesarias para afrontar con éxito los retos del futuro inmediato, reconociendo al mismo tiempo el esfuerzo y la contribución de todos los trabajadores para lograrlo".

"Confiamos en que esta oferta sea valorada adecuadamente por toda la plantilla y sus representantes legales, como una propuesta sólida y responsable para el futuro de todos", concluye.

UGT tiene mayoría absoluta en el comité de empresa de Ford Almussafes, en el que también tiene representación STN-Intersindical. Las condiciones planteadas parecen responder a las exigencias previas planteadas por la organización mayoritaria, con la que la compañía acostumbra a llegar a acuerdos.