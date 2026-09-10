Ford propone a la plantilla de Almussafes subir los sueldos un mínimo del 2,5% anual y elevar a 1.000 € su gratificación extra
Plantea un incremento del IPC más un 1,5% el primer año 2027 y del IPC más un 1% para el periodo 2028-2030.
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La dirección de Ford Almussafes ha presentado este jueves en la mesa de negociación con los sindicatos "una oferta final para los próximos cuatro años, fruto del proceso negociador mantenido con la representación legal de los trabajadores".
El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, plantea una subida salarial del IPC más un 1,5% el primer año 2027 (con un mínimo del 3% y un máximo del 5%) y del IPC más un 1% para el periodo 2028-2030 (con un mínimo del 3% y un máximo del 5%).
Además, la compañía plantea elevar de 690 euros a 1.000 la cuantía de su gratificación extraordinaria anual, y mejora los incentivos por los lanzamientos de nuevos programas.
"Esta propuesta, realista, es heredera natural del Acuerdo por la Electrificación de 2022, que nos ha permitido llegar hasta la situación actual garantizando la carga de trabajo y el futuro de la factoría", reflexiona la empresa en su escrito.
La nueva oferta, que incluye en el plano económico incrementos salariales garantizados por encima del IPC para todos los años del acuerdo, "da continuidad a ese camino, aportando la estabilidad, la competitividad y la flexibilidad necesarias para afrontar con éxito los retos del futuro inmediato, reconociendo al mismo tiempo el esfuerzo y la contribución de todos los trabajadores para lograrlo", agrega.
"Confiamos en que esta oferta sea valorada adecuadamente por toda la plantilla y sus representantes legales, como una propuesta sólida y responsable para el futuro de todos", concluye.
UGT tiene mayoría absoluta en el comité de empresa de Ford Almussafes, en el que también tiene representación STN-Intersindical. Las condiciones planteadas parecen responder a las exigencias previas planteadas por la organización mayoritaria, con la que la compañía acostumbra a llegar a acuerdos.
La oferta de Ford a sus trabajadores
1. INCREMENTO SALARIAL:
La Empresa propone el siguiente esquema de incremento salarial para los próximos cuatro años Año 1 (2027): Incremento del IPC real más un 1,5%, con un suelo mínimo garantizado del 3% y un tope máximo del 5%. Años 2, 3 y 4 (2028-2030): Incremento del IPC real más un 1%, con una subida mínima garantizada del 2,5% y un tope máximo del 5% en cada uno de dichos años. La subida por encima del mínimo garantizado se aplicará sobre los salarios a 31 de diciembre y se hará retroactiva, en su caso, al mes en el que el IPC acumulado supere el mínimo garantizado de cada año La subida salarial acumulada para todo el período no podrá superar en ningún caso el 20%.
2. GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA:
La Empresa ofrece incrementar la gratificación extraordinaria, actualmente fijada en 690 € (año 2026), hasta 1.000 € anuales para cada uno de los años del acuerdo, Esta mejora reconoce el compromiso de la plantilla en un periodo especialmente exigente por la puesta en marcha de nuevos programas de producto.
3. INCENTIVOS POR LANZAMIENTO DE NUEVOS PROGRAMAS:
Con el fin de acompañar de manera ágil y flexible los periodos de lanzamiento de nuevos programas, la Empresa propone la creación de unas nuevas figuras profesionales en Tabla I y Tabla II Estas figuras se retribuirán mediante un nuevo sistema de primas temporales asociadas específicamente a dichos periodos, con un valor, según grado, de entre el 5% y el 6% sobre el SBA y se consolidan como plus ad personam si se superan determinados plazos. Esta nueva fórmula permite reconocer económicamente el esfuerzo adicional realizado durante los lanzamientos.
4. PRODUCCIÓN EN SÁBADOS:
Si el volumen de fabricación lo requiere, se podrán programar sábados de producción según el esquema del convenio colectivo: Hasta 8 sábados de presencia obligatoria por empleado y por año, con jornada de descanso , que podrá haberse disfrutado con antelación. Tanto las jornadas de descanso como las de trabajo podrán desplazarse según necesidad durante todo el periodo de vigencia de que será informada en el seno de la Comisión por la Electrificación. Por el trabajo de esos sábados se percibirá el Plus de flexibilidad previsto en el Acuerdo por la Electrificación.
5. ANTICIPO DE JORNADAS INDUSTRIALES:
Asimismo, se propone la posibilidad de movilizar los días industriales correspondientes a ejercicios futuros, convirtiéndolos en días de vacaciones a disfrutar en periodos de menor actividad (como la fase inicial de lanzamiento prevista en 2027), paliando de esta manera situaciones de menor actividad y garantizando que esta medida no suponga perjuicio económico alguno para los trabajadores afectados. En caso de tener que ser trabajados, se percibirá el plus de trabajo en JI en las dos últimas jornadas industriales de cada año.
6. EXTENSIÓN DE USO DEL PERMISO MÉDICO DE CABECERA:
Desde 2027, las 16 horas anuales de permiso retribuido para Asistencia a consulta del médico no especialista de la Seguridad Social podrán utilizarse también para el acompañamiento al mismo de los hijos menores hasta los 15 años de edad, y del padre o madre si se trata de personas dependientes, o mayores de 75 años.
7. ACTUALIZACIÓN PLUS DISTANCIA:
Se propone actualizar en 2027 el plus de distancia (art 59 del Convenio Colectivo) un 10% sobre el valor de 2026.
8. VIGENCIA:
El presente acuerdo, tendrá una vigencia de cuatro (4) años, hasta el 31 de diciembre de 2030, quedando sujeto a las condiciones y compromisos recíprocos recogidos en los apartados anteriores y constituirá la base de la negociación del XIX Convenio Colectivo de Ford España y de cuantas negociaciones de carácter laboral se produzcan durante su vigencia.
9. CONSIDERACIÓN FINAL:
La presente propuesta constituye la oferta final de la Empresa en el marco de esta negociación, e incorpora de forma realista un equilibrio entre la mejora de las condiciones económicas y sociales de la plantilla y las necesidades de flexibilidad operativa del centro, imprescindibles para asegurar la competitividad y la continuidad de la actividad industrial en Valencia.