Ford propone a la plantilla de Almussafes subir los sueldos un mínimo del 2,5% anual y elevar a 1.000 € su gratificación extra

La dirección de Ford Almussafes ha presentado este jueves en la mesa de negociación con los sindicatos "una oferta final para los próximos cuatro años, fruto del proceso negociador mantenido con la representación legal de los trabajadores".

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, plantea una subida salarial del IPC más un 1,5% el primer año 2027 (con un mínimo del 3% y un máximo del 5%) y del IPC más un 1% para el periodo 2028-2030 (con un mínimo del 3% y un máximo del 5%).

Además, la compañía plantea elevar de 690 euros a 1.000 la cuantía de su gratificación extraordinaria anual, y mejora los incentivos por los lanzamientos de nuevos programas.

"Esta propuesta, realista, es heredera natural del Acuerdo por la Electrificación de 2022, que nos ha permitido llegar hasta la situación actual garantizando la carga de trabajo y el futuro de la factoría", reflexiona la empresa en su escrito.

La nueva oferta, que incluye en el plano económico incrementos salariales garantizados por encima del IPC para todos los años del acuerdo, "da continuidad a ese camino, aportando la estabilidad, la competitividad y la flexibilidad necesarias para afrontar con éxito los retos del futuro inmediato, reconociendo al mismo tiempo el esfuerzo y la contribución de todos los trabajadores para lograrlo", agrega.

"Confiamos en que esta oferta sea valorada adecuadamente por toda la plantilla y sus representantes legales, como una propuesta sólida y responsable para el futuro de todos", concluye.

UGT tiene mayoría absoluta en el comité de empresa de Ford Almussafes, en el que también tiene representación STN-Intersindical. Las condiciones planteadas parecen responder a las exigencias previas planteadas por la organización mayoritaria, con la que la compañía acostumbra a llegar a acuerdos.