Un año de subidas continuadas en el precio del alquiler en Valencia: algunos barrios superan el 20% de incremento

En el último año, el precio del alquiler en Valencia ha continuado su escalada en todos y cada uno de los distritos de la ciudad, incluso llegando a fijar nuevos máximos históricos y subidas por encima del 20% con respecto a 2025 en algunas zonas.

Así lo refleja el informe de la evolución del precio de alquiler de la vivienda en Valencia elaborado por Fotocasa, el cual destaca que en los últimos seis años, desde 2020, el precio medio del alquiler en la capital del Turia ha aumentado en un 56%.

Actualmente, según los datos del portal de vivienda, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en los 16 euros, muy por encima del mínimo que reflejan los datos de finales de 2020 con 9 euros por metro cuadrado.

En lo que respecta a este último año, desde agosto de 2025, todos los barrios de la ciudad han experimentado subidas en el precio de los alquileres. De hecho, de todos los distritos, tan solo hay cinco que han crecido por debajo del 5% su coste.

De todos los barrios, Pobles de l'Oest es el que más ha visto incrementado el precio del alquiler. Es la única zona en toda Valencia que supera el umbral del 20% de aumento hasta el 23% en tan solo un año, principalmente debido a la subida del coste de la vivienda en Benimàmet: un 35,2% en los últimos 12 meses.

Le siguen los distritos de La Saïdia, con un 19,9% de aumento; Camins al Grau, con un 18,9%; Rascanya con un incremento del 18,3%; y el Pla del Real, con una subida del 17,1% en el coste del metro cuadrado en alquiler.

Pese a que estas son las subidas más pronunciadas, no son las zonas de Valencia en las que más caro es el metro cuadrado. Ese ranking está liderado por los barrios de L'Eixample y Ciutat Vella con un coste medio de 20 euros por metro cuadrado.

Ambos distritos se posicionan por delante de Pobles de l'Oest o Campanar, los dos con un precio medio de 19€/m2, o Camins al Grau, L'Olivereta y Poblats Marítims, con un precio de 18€/m2, según los datos del informe.

Problema de emancipación

En este contexto de aumento de precios constante, los jóvenes son el principal grupo de edad perjudicado. De hecho, así lo sostienen los datos del infobarómetro del Ayuntamiento de Valencia que aborda cómo es su situación, su estilo de vida y sus principales preocupaciones.

En cuanto a la vivienda, el 55% de los jóvenes valencianos manifiesta no sentirse emancipado frente a un 42% que dice sí haberlo conseguido. Precisamente, los principales problemas que destacan los jóvenes son la vivienda y la emancipación (33,3%) y el empleo (26,6%).

Estas son las principales conclusiones de la encuesta realizada a vecinos de la ciudad entre 18 y 35 años. En total se han realizado 2.100 entrevistas en la ciudad.

El 41% afirma que vive en casa de los padres por los estudios y un 27% por falta de recursos económicos. Para los jóvenes, estar emancipado es ser independiente económicamente (48,8%) y un 33% es vivir solo e irse de la casa de tus padres.

Un 30,7% de los jóvenes vive de sus recursos económicos mientras un 35,6% vive de sus recursos pero con ayuda y el 61,6% de los jóvenes encuestados vive de alquiler mientras un 26% tiene casa en propiedad.

El 52,4% de aquellos jóvenes que dejaron de vivir con sus padres lo hicieron entre los 18 y 23 años, mientras un 28,2% lo hizo entre los 24 y 29 años. Uno de cada cuatro jóvenes afirma tener vivienda en propiedad bien por compra, hipoteca y el 61% vive en una vivienda de alquiler.