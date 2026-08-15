Los empresarios defienden la continuidad de Cofrentes tras la prórroga de Almaraz: "Si cierra, habrá déficit energético"

La prórroga de la vida útil de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, ha abierto una puerta a Cofrentes para alargar su actividad más allá del año 2030, fecha en la que el Gobierno ha fijado su cierre.

Ante esa oportunidad, empresarios e instituciones se han unido para poner de manifiesto "la importancia" de la continuidad de la central, la cual, tal y como defiende Cámara Valencia, cumple los requisitos para continuar su operación más allá de 2030. Por el contrario, su cierre, aseguran, generaría un "déficit energético".

En un detallado informe elaborado por la institución, el órgano que preside José Vicente Morata defiende que la continuidad de este activo estratégico debe evaluarse mediante criterios puramente técnicos de seguridad, viabilidad económica y estabilidad del sistema, siguiendo el ejemplo aplicado en Almaraz.

"Este precedente -la prórroga de Almaraz- confirma que el calendario de cierre de una central nuclear puede revisarse cuando se mantienen las condiciones técnicas necesarias. En el caso de la central de Cofrentes, su continuidad debería evaluarse con el mismo criterio, atendiendo a su seguridad, su viabilidad económica y su aportación a la estabilidad del sistema eléctrico", reza el informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La institución recalca la importancia de la central nuclear a nivel energético y competitivo en la Comunitat. "La energía nuclear representa en la Comunitat Valenciana el 52% de la generación eléctrica total, es una pieza clave del mix eléctrico de la autonomía", recoge el documento.

Por otro lado, el texto hace hincapié en el impacto socioeconómico de la central de Cofrentes en el tejido productivo regional. "Es un motor económico que sustenta miles de empleos, tanto directos de alta cualificación como indirectos en una extensa red de empresas proveedoras locales", detalla el estudio.

En el análisis, que lleva fecha de agosto de 2026, desde Cámara Valencia sostienen que la central es "garantía de competitividad para más de 12.000 empresas manufactureras valencianas electrointensivas" y resulta "clave" para atraer inversiones que requieren energía "competitiva y estable".

Por ello, con el objetivo de "preservar la competitividad" de las empresas valencianas, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha reclamado al Gobierno que aplique en Cofrentes la "misma reflexión" que ha llevado a renovar la autorización de la central de Almaraz.

3.000 empleos

Según los datos que maneja Cámara, su actividad diaria genera y sostiene de forma estable más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

"Además, esta infraestructura sostiene una red de más de 400 proveedores, de los cuales 150 son empresas valencianas, y dinamiza sectores como la ingeniería, el mantenimiento industrial y la logística", explica la institución.

Por otro lado, advierte que el cierre de Cofrentes "supondría un riesgo para la viabilidad" del tejido productivo valenciano por su impacto sobre la competitividad de 12.254 industrias manufactureras de alto consumo eléctrico.

Estas industrias manufactureras, señala la Cámara, son el soporte vital de la economía regional al generar 184.328 empleos directos y propiciar otros 235.605 puestos indirectos que se verían afectados.

Criterios para prorrogar

Junto con las implicaciones negativas sobre la competitividad de las empresas valencianas, Cámara Valencia defiende que la central nuclear de Cofrentes, al igual que la de Almaraz, cuenta con criterios de seguridad que deberían tenerse en cuenta para conceder la ampliación de la actividad.

"La central opera bajo un estricto marco regulatorio supervisado por el independiente Consejo de Seguridad Nuclear", exponen. Esta evalúa constantemente la seguridad física y emite informes vinculantes que son totalmente indispensables para renovar las correspondientes autorizaciones oficiales de funcionamiento por periodos adicionales de diez años.

"El procedimiento para extender la vida operativa de una planta es rigurosamente técnico. Incluye la presentación de una solicitud formal acompañada de informes que acrediten que la instalación puede seguir funcionando de manera segura durante el nuevo periodo solicitado", recuerda el documento.

En este sentido, ponen de manifiesto que "las centrales españolas han sido modernizadas progresivamente para cumplir con los estándares internacionales más recientes, y han incorporado mejoras derivadas de la experiencia internacional".

Según la Cámara, el cierre de Cofrentes supondría retirar del sistema más de 1.000 MW de "generación firme, síncrona y disponible con independencia de las condiciones meteorológicas", además de el perjudicial impacto socioeconómico en la autonomía.

"Cofrentes, a esperar"

En esta línea, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, aseguró este viernes que Cofrentes, pese a contar con "los mismos informes, los mismos técnicos, la misma seguridad" que Almaraz, recibe "un trato distinto".

"La Comunitat Valenciana no merece este agravio", apostilló. "Almaraz sí. Cofrentes, a esperar", criticó en un mensaje en redes sociales.