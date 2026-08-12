El gasto en intereses de deuda de la Comunitat Valenciana ascendería a 2.080 millones de euros en 2029, según Fedea

El gasto en intereses de la deuda de las comunidades autónomas se incrementará hasta los 11.528 millones de euros en 2029 desde un valor de 3.608 millones de euros en 2022, lo que supone más que triplicar los recursos que se dedicaban a pagar esta partida.

Así lo sostiene un estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el cual detalla que Cataluña será la comunidad que más volumen de recursos deberá emplear para gasto en intereses en 2029, con 2.968 millones de euros.

Le seguirá la Comunitat Valenciana, con 2.080 millones (+476%); la Comunidad de Madrid, con 1.409 millones (+85%) y Andalucía, con 1.356 millones (+257%).

Fedea ha publicado este miércoles un trabajo de Manuel Díaz y Carmen Marín en el que se recoge una estimación del gasto autonómico en intereses durante el periodo 2022-2029, periodo en el que se triplicará este desembolso.

Según los expertos, el aumento de los tipos de interés que enfrentan las haciendas autonómicas y el elevado volumen de deuda son los factores que han propiciado el cambio.

De acuerdo con el informe, la región que más incrementará su gasto en intereses entre 2022 y 2029 será La Rioja, que pasará de cinco millones a 45 millones (un 804% más).

Por el contrario, Navarra será la que menos incrementará este desembolso, ya que pasará de 62 millones en 2022 a 86 millones en 2029, un 39% más.

Además, el informe apunta a que el tipo medio de la deuda pública autonómica, definido como el cociente entre el pago anual de intereses y el stock de deuda pública a cierre de año, escalará del 1,1% en 2022 hasta el 3,3% en 2029, es decir se triplica en 7 años.

Los expertos destacan el caso del Principado de Asturias, donde el tipo medio alcanzaría el 4,4%, debido a que, a diferencia de la mayoría de las comunidades autónomas, esta región se financia en gran medida mediante préstamos a tipo variable. Esta característica ha provocado que el tipo medio de su deuda aumente significativamente por encima de la media entre 2022 y 2025.

Como se refleja en el estudio, el tipo medio en Asturias ha pasado del 1,3% en 2022 al 3,2% en 2025, mientras que en el conjunto de las comunidades autónomas lo ha hecho del 1,1% al 2,2% en el mismo periodo.

"Por este motivo, consideramos que la estimación del tipo medio para Asturias en el periodo 2026-2029 podría estar sesgada al alza en nuestra metodología, ya que el repunte de tipos en esta región se habría anticipado en gran medida a cierre de 2025", han explicado.

Políticas fiscales

El informe concluye que, a la vista de los resultados, las comunidades deben calibrar con especial prudencia las políticas fiscales de carácter expansivo que puedan adoptar tanto en el corto plazo como en los próximos años.

En este contexto, los expertos creen que es fundamental que estas administraciones sean conscientes de que la implementación de reducciones significativas de la presión fiscal y/o el desarrollo de programas de gasto con una rentabilidad social limitada podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales.