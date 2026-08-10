Álvaro, asesor energético: "Bajar las persianas antes de las 10:00 puede bajar un 25% el consumo del aire acondicionado"

El verano de 2026 está siendo probablemente el más caro para la factura de luz de los últimos años en España.

Con julio cerrado a 157 €/MWh de media (la cifra más alta del año), cuatro olas de calor consecutivas y crisis de incendios que afectan a la infraestructura, cada euro en la factura cuenta.

Uno de los trucos verificados que "casi nadie aplica", aunque es muy fácil es "bajar las persianas antes de las 10:00".

Así de rotundos lo explican los cuatro jóvenes ingenieros que crearon Auro IA: un algoritmo capaz de leer facturas, detectar trampas y calcular el ahorro matemático exacto en segundos.

"Una habitación con persianas cerradas durante las horas de sol se calienta hasta un 30 % menos que una expuesta", exponen.

Bajarlas a primera hora de la mañana -hasta las 10:00- y no subirlas hasta la tarde puede reducir el consumo del aire acondicionado hasta un 25 %, indican. El coste del truco, "cero euros".

Álvaro Pérez es el fundador y CEO de este proyecto que inició con tan solo 21 años. Actualmente estudia el Grado LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación), una titulación impulsada por Florida Universitària junto a Mondragon Unibertsitatea.

"Todo empezó por querer demostrar que la Inteligencia Artificial podía servir para algo más útil que generar memes", señalan.

Plan diario

El plan diario para no arruinarse este verano sería el siguiente:

- 07:00-10:00: casa cerrada, persianas bajadas, aire apagado.

- 10:00-14:00: casa fresca todavía, aire apagado.

- 14:00-16:00: enfría la casa a fondo (hora barata).

- 16:00-20:00: modo eco o solo ventilador.

- 20:00-22:00: aire apagado si puedes, y solo ventilador.

- 22:00-01:00: aire 40 minutos para dormir, después apagar.

El ahorro potencial total comparado con el uso del aire acondicionado durante todo el día a 22 °C puede ahorrar hasta un 60 % la factura de la luz.

En verano, el uso de este aparato se convierte en el mayor consumidor eléctrico del hogar español. "Un split típico de 1,2 kW encendido 8 horas al día consume unos 288 kWh al mes", informan desde Auro IA.

Con los precios actuales del PVPC (0,1973 €/kWh de media), se traducen en 55-70 €/mes solo en climatización.

La clave está en entender cuánto cuesta exactamente cada hora y ajustar los hábitos en casa.

Para ello, además, se suman tres tipos de aire acondicionado y su consumo: