La regularización de migrantes eleva en 31.690 personas las afiliaciones en la Comunitat pero genera 2.677 parados

Colas en el Padrón de Valencia por el proceso de regularización del Gobierno. EE

Un total de 31.690 afiliados más a la Seguridad Social, pero también 2.677 parados más del colectivo "sin empleo anterior". Es el balance en la Comunitat Valenciana del proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España, que ha permitido legalizar la situación de las personas que se encontraban de forma irregular en el país.

Son los datos oficiales publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del total de 262.475 afiliados extranjeros regularizados por el proceso extraordinario realizado en España hasta el 30 de julio, las mencionadas 31.690 corresponden a la Comunitat Valenciana, lo que supone el 12,1% del total nacional.

Se trata de la cuarta comunidad con más altas por esta vía, por detrás de Madrid (51.844), Cataluña (46.839) y Andalucía (33.211).

La iniciativa, sin embargo, engrosa el colectivo de parados "sin empleo anterior", tal y como ha advertido este martes la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana CEV. Crece en julio cerca de un 11% hasta las 2.677 las personas de esta categoría que empiezan a buscar trabajo en la autonomía.

La patronal valenciana realiza una valoración "globalmente positiva" de la evolución del mercado laboral, aunque advierte de que el mencionado incremento del paro en el colectivo sin empleo anterior "pone de manifiesto la necesidad de acelerar las políticas de inserción laboral vinculadas al proceso de regularización de personas migrantes".

La CEV señala que a la hora de analizar los datos de desempleo del mes de julio -que en la Comunitat reflejan un aumento de 7.021 personas en relación al mes anterior (+2,5%) hasta los 288.672 desempleados- "conviene tener presentes dos factores que condicionan su interpretación".

Por un lado, la estacionalidad propia de los meses centrales de verano, especialmente en el sector servicios, tanto privado como público. Por otro, el proceso de regularización extraordinaria, que está incrementando de forma significativa la población activa. En la Comunitat, más del 85% del aumento de las personas paradas pertenecientes al colectivo sin empleo anterior en julio corresponde a personas extranjeras.

"La regularización constituye una oportunidad para ampliar la base de trabajadores disponibles en un contexto de escasez de mano de obra en numerosos sectores", aplaude la confederación empresarial.

Pero la misma, apunta, "solo será efectiva si va acompañada de una rápida identificación de los perfiles profesionales, de itinerarios de formación adaptados a las necesidades reales de las empresas y de una agilización de los trámites administrativos, especialmente la asignación del número de afiliación a la Seguridad Social".

La afiliación

La Comunitat Valenciana ganó en julio un total de 11.655 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa una subida del 0,51% respecto al mes anterior, hasta alcanzar un total de 2.318.138 cotizantes. Comparada con el mismo mes del año pasado, la afiliación en la Comunitat Valenciana crece un 4,07%, con un aumento de 90.739 cotizantes.

En términos absolutos, es la cuarta región donde más sube la afiliación en julio a nivel interanual, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (con 132.261 cotizantes más), Cataluña (+112.405) y Andalucía (+106.159). En términos relativos, sin embargo, la Comunitat Valenciana es la comunidad autónoma que más crece de toda España, por delante de Ceuta y Melilla, que solo la superan como ciudades autónomas.

Del total de 262.475 afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario que había en España a 30 de julio, 31.690 correspondían a la Comunitat Valenciana, un 12,1% del total nacional. Se trata de la cuarta comunidad con más altas por esta vía, por detrás de Madrid (51.844), Cataluña (46.839) y Andalucía (33.211).

El paro

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 7.021 personas en julio en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (+2,5%) hasta los 288.672 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de julio desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Comunitat Valenciana (19 veces) mientras que ha subido en 7 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde que hay registros. En el último año el desempleo acumula un descenso de 5.296 parados, lo que supone un 1,8% menos.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura, 61 menos (-0.88%), mientras que se incrementó en Servicios, 3611 más (+1.83%); Sin empleo anterior, 2677 más (+10.86%); Construcción, 685 más (+3.45%); Industria, 109 más (+0.34%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (201387), Industria (32580), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (6843), Construcción (20528), Sin empleo anterior (27334).

En cuanto a sexos, de los 288.672 desempleados registrados en julio, 177.551 fueron mujeres, 3.760 más (+2,2%) y 111.121, hombres, lo que supone un aumento de 3.261 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+3%).

En julio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 1.016 parados más que a cierre del pasado mes (+6,7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 6.005 desempleados (+2,25%).

La contratación

En julio se registraron 154.603 contratos en la Comunitat Valenciana, un 1,9% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 71.533 fueron contratos indefinidos, cifra un 2,7% superior a la de julio del año anterior y 83.070, contratos temporales (un 1,3% más).

Del número de contratos registrados en julio, el 53,73% fue temporal (frente a un 50,45% del mes anterior) y un 46,27%, indefinidos (el mes precedente fue un 49,55%).