Facsa crece en Baleares con la compra de Aigües Sant Lluís en Menorca, gestora del agua y el alcantarillado del municipio

Facsa ha adquirido Aigües Sant Lluís, empresa responsable de la gestión de los servicios municipales de abastecimiento de agua y alcantarillado de Sant Lluís, en Menorca, que presta servicio a más de 5.500 abonados.

La operación "refuerza la implantación de la compañía en Baleares y abre una nueva etapa para el servicio, que se abordará desde la continuidad, la colaboración con el Ayuntamiento y el conocimiento acumulado por el equipo local", según ha explicado la compañía en un comunicado.

Aigües Sant Lluís gestiona la concesión municipal hasta 2040. Su ámbito operativo incluye 115 kilómetros de red de abastecimiento, 68 kilómetros de alcantarillado, nueve depósitos y once estaciones de bombeo de aguas residuales.

Sant Lluís cuenta con más de 7.300 habitantes censados, pero la población atendida aumenta considerablemente durante los meses de mayor actividad turística.

El municipio es el cuarto de Menorca con más plazas turísticas, con más de 6.200 plazas en establecimientos de alojamiento, a las que se suman las segundas residencias, que según los datos oficiales superan las 1.700.

De acuerdo con los consumos registrados por el servicio, se estima que en temporada alta la población total puede alcanzar las 28.000 personas, casi cuatro veces la población residente. Esta fuerte estacionalidad genera importantes variaciones en la demanda y exige una planificación especialmente rigurosa de los recursos y las infraestructuras.

Este contexto convierte la experiencia en la gestión de sistemas sometidos a una elevada estacionalidad en un factor clave para garantizar la calidad y la continuidad del servicio durante todo el año.

"Esta adquisición responde a nuestra estrategia de crecer en territorios en los que podemos aportar experiencia y valor. Aigües Sant Lluís es una compañía con un profundo conocimiento del servicio y del municipio. Nuestra prioridad será preservar ese conocimiento, sumar capacidades técnicas y acompañar al equipo en el desarrollo de esta nueva etapa", ha explicado el director general de Facsa, José Claramonte.

La operación se enmarca en la hoja de ruta estratégica de la compañía hasta 2030, "orientada a consolidar el negocio, fortalecer la organización y crecer de forma ordenada en territorios y actividades vinculados a su experiencia".

Facsa cuenta con una dilatada trayectoria consolidada en Baleares, donde participa en la gestión de servicios e infraestructuras de abastecimiento, alcantarillado, saneamiento, depuración y desalación en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Esta implantación ha permitido a la compañía desarrollar un conocimiento específico sobre los retos de la gestión del agua en territorios insulares, caracterizados por la disponibilidad limitada de recursos, la estacionalidad de la demanda, la sensibilidad de los acuíferos y la especial relevancia de la eficiencia hidráulica y energética.

"Baleares es un territorio estratégico para Facsa. La incorporación de Aigües Sant Lluís refuerza nuestra presencia en Menorca y nos permite seguir desarrollando un modelo de gestión basado en la proximidad, la eficiencia operativa, la digitalización y la protección de los recursos hídricos", ha añadido Claramonte.

Facsa abordará la integración de Aigües Sant Lluís "de manera progresiva, apoyándose en la experiencia de su equipo y en la colaboración de las diferentes áreas técnicas y corporativas de la compañía".

El objetivo, ha destacado la empresa, será "sumar conocimiento y recursos, preservar la cercanía del servicio e incorporar progresivamente capacidades especializadas en planificación hidráulica, monitorización de redes, eficiencia energética, gestión de activos y atención al abonado".