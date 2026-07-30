Danny, experto energético: "Para pagar menos luz se debe apagar el aire acondicionado entre las 00:00 y las 8:00"

La madrugada deja de ser la franja más barata para el consumo de energía. Las olas de calor han alterado el comportamiento del mercado eléctrico en España, por lo que resulta diferencial cambiar algunos de los hábitos en los hogares.

Según el último análisis del comparador eléctrico Hello Watt, entre el 21 de junio y el 17 de julio, coincidiendo con las dos olas de calor registradas este verano, el precio de la luz entre las 00:00 y las 08:00 fue un 30,6% más caro que la media registrada en lo que va de año.

Sin embargo, durante las horas centrales del día se mantiene prácticamente igual: apenas sube un 4,5%.

"Muchos consumidores siguen pensando que poner el aire acondicionado durante toda la noche permite aprovechar las horas más baratas de la electricidad. Pero ese patrón ha cambiado y conviene tenerlo en cuenta, especialmente si se cuenta con una tarifa cuyo precio cambia cada hora", explica Danny Salazar, director general de la compañía.

En los momentos de mayor tensión, el precio de la electricidad durante la madrugada alcanzó los 19,92 céntimos por kWh, casi el doble de la franja de madrugada en el resto del año (11,79 cts/kWh).

Y no se trata de un fenómeno puntual. Según traslada Hello Watt, este cambio comenzó a observarse a principios de abril y, desde entonces, se ha mantenido de forma continuada.

La madrugada, tradicionalmente asociada a un menor consumo y a precios más bajos, lleva semanas registrando precios superiores a los habituales y situándose por encima del mediodía.

Noches tropicales

Detrás de este cambio coinciden dos factores directamente vinculados al calor extremo.

Por un lado, las noches tropicales obligan a muchos hogares a mantener el aire acondicionado o el ventilador encendido durante la madrugada, lo que ha elevado la demanda eléctrica en las horas valle un 12,7% respecto a la media registrada entre enero y el 17 de julio.

Además, las olas de calor suelen venir acompañadas de menos viento.

Esto hace que la generación eólica durante la madrugada caiga un 28,1% respecto a la media del año entre enero y julio, justo cuando aumenta el consumo eléctrico por el uso del aire acondicionado.

Con una mayor demanda y menos energía renovable disponible, el sistema necesita recurrir con mayor frecuencia a otras tecnologías de generación, lo que eleva el precio de la electricidad durante la noche.

Energía solar

Aunque el consumo también aumenta durante el día, incluso más que por la noche, con un incremento del 16,5% respecto a la media del año, el impacto sobre el precio de la electricidad es mucho menor. La explicación está en la energía solar.

Durante las horas centrales del día, la elevada producción fotovoltaica permite cubrir gran parte de esa demanda adicional, lo que ayuda a contener el precio de la luz.

En cambio, durante la madrugada no existe esa producción solar y, además, hay menos generación eólica, por lo que el sistema debe recurrir con mayor frecuencia a otras fuentes de generación, como los ciclos combinados de gas, que son más caras.

A este cambio de patrón se suma un factor externo que agrava el efecto en el bolsillo de los hogares: el precio del gas natural.

Desde el inicio del conflicto en Irán a finales de febrero, el mercado ibérico del gas (MIBGAS) se ha mantenido en niveles muy superiores a los de principios de año.

En el periodo analizado, entre el 21 de junio y el 17 de julio, el precio medio ha sido de 47,5€/MWh, frente a los 33,7€/MWh de media entre enero y febrero, un 41% más caro.

Y la tendencia sigue al alza: en la última semana el gas ha superado los 57€/MWh varios días.

Como los ciclos combinados de gas son precisamente las centrales a las que recurre el sistema cuando falta viento o sol de madrugada, cada euro que sube el gas acaba presionando directamente el precio nocturno de la electricidad.

Por eso, aunque el consumo aumente tanto de día como de noche, el precio de la electricidad apenas sube al mediodía, solo un 4,5%, mientras que durante la madrugada se dispara un 30,6%.

Este cambio afecta especialmente a los hogares con tarifa regulada (PVPC) o indexada, ya que el precio que pagan está más expuesto a los cambios del mercado mayorista.

De hecho, en episodios de calor extremo puede verse alterada la factura de la luz por el aumento de la demanda, la menor generación renovable y el encarecimiento del gas.

Así, Salazar recuerda la importancia de revisar periódicamente la tarifa contratada y comprobar cuál es la opción que mejor se adapta a los hábitos de consumo de cada hogar.