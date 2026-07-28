Intelier Malvarrosa, el nuevo hotel de Nealis en Valencia, abre sus puertas con un 80% de ocupación y 90 empleados

La cadena Intelier, perteneciente al grupo Nealis, ha abierto este mes de julio su nuevo hotel Intelier Malvarrosa Plaza, de 4 estrellas superior y 170 habitaciones. Echa a andar con una plantilla de 90 trabajadores y con la temporada estival ya arrancada, pero con cifras de ocupación superiores al 80% en los días más señalados.

Las previsiones de la compañía para los próximos meses "son muy optimistas, con un ritmo de reservas que refleja la buena acogida del establecimiento y la fortaleza del destino, con un perfil de huésped predominante formado por familias y parejas de origen internacional". El 80% de sus clientes proviene del extranjero.

Este proyecto, según la compañía, "ha permitido la creación de más de 100 puestos de trabajo", de los que 90 son de contratación directa. La firma ha apostado por la contratación local en el entorno del hotel tras no cubrir determinados perfiles por los canales digitales habituales.

Tras más de dos años de proceso de construcción, este proyecto ha estado cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con una subvención de 2,3 millones de euros.

"Intelier Malvarrosa Plaza es mucho más que un hotel. Es un homenaje a nuestra tierra, a nuestros artesanos y a nuestra cultura. Hemos querido crear un espacio auténtico, conectado con Valencia y capaz de ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia genuinamente mediterránea", manifestó sobre el proyecto Iker Llano, director de Intelier Hotels & Suites.

"En definitiva, creemos que Intelier Malvarrosa Plaza reúne tres elementos fundamentales: excelencia hotelera, impacto positivo en el entorno y una experiencia auténtica", agregó.

Intelier Hotels & Suites opera desde 1963, cuando abrió su primer hotel en Benicàssim. No ha dejado de crecer desde entonces. Más de 60 años después, es una firma "referente en gestión, con distintos tipos de alojamiento que destacan por su calidad", con doce establecimientos en seis comunidades autónomas.

El establecimiento, según ha explicado la cadena, "nace con la vocación de convertirse en un espacio donde la hospitalidad, la cultura mediterránea y la identidad valenciana se integran en una experiencia singular para visitantes nacionales e internacionales".

La decoración

Su apertura supone "un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Intelier y en su apuesta por Valencia como destino de referencia, tanto para el turismo vacacional como para el segmento urbano y experiencial".

El nuevo hotel, situado en el emblemático barrio de Valencia a pocos metros del mar, "ha sido concebido como un proyecto que rinde homenaje al territorio, apostando por la colaboración con empresas, artesanos y profesionales valencianos en gran parte de su desarrollo".

"La mayoría de los proveedores que han participado en la construcción, equipamiento y decoración del establecimiento son empresas de la Comunidad Valenciana, contribuyendo así a generar riqueza y actividad económica en el entorno", precisa la firma.

Cuenta con una composición lumínica creada por el reconocido artista fallero Manolo García, elaboradas con vareta de madera y diseñadas expresamente para el establecimiento. Además, la artesanía valenciana se extiende a todo el edificio a través de los alicatados realizados con cerámica de Manises.

La escultora valenciana Amparo Carbonell, primera mujer escultora académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, ha creado una colección exclusiva de platos artísticos que decoran las paredes.

Detalle de la decoración del hotel. EE

La gastronomía también tendrá sello valenciano, con una propuesta "que estará liderada por Ricard Camarena con conceptos gastronómicos que se distribuirán por las diferentes zonas del hotel y las experiencias que completarán la oferta del hotel en las semanas posteriores a su apertura".

Intelier Malvarrosa Plaza ha diseñado sus habitaciones bajo criterios de confort, equilibrio estético y luminosidad. El interiorismo ha corrido a cargo de Proyecto Singular, artífice de otros proyectos de renombre como el remodelado estadio Santiago Bernabéu.

Esta firma "ha planteado una interpretación contemporánea de la identidad valenciana, combinando tradición y modernidad a través de materiales, texturas y referencias locales para crear espacios cálidos, sensoriales y conectados con el entorno".

Por su parte, Morph Studio firma el proyecto arquitectónico, "donde la fluidez del mar inspira un diseño que contribuye a la regeneración urbana y pone en valor las cubiertas como espacios clave del edificio".

El edificio, además, "ha sido concebido bajo criterios avanzados de eficiencia y responsabilidad ambiental, y cuenta con las certificaciones DGNB en categoría Gold y BREEAM en categoría Excepcional".