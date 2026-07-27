PowerCo negocia con la china Gotion su entrada como socio minoritario en la gigafactoría de baterías de Sagunto

Vista aérea de la la contrucción en Sagunto de la gigafactoría de PowerCo. EE

PowerCo, la compañía de baterías del Grupo Volkswagen, negocia con el productor chino de baterías Gotion su posible incorporación como socio minoritario en el proyecto para la construcción de la gigafactoría de celdas de batería de Sagunto (Valencia).

Fuentes de la compañía, preguntadas por EL ESPAÑOL sobre esta negociación, reconocen que "PowerCo cuenta con numerosos proveedores estratégicos y alianzas estratégicas en su camino para convertirse en la empresa líder en el sector europeo de las celdas de batería". Gotion es proveedor del grupo alemán.

"PowerCo evalúa periódicamente las oportunidades estratégicas, incluidas posibles colaboraciones con socios", agregan, si bien descartan la venta de una participación mayoritaria. "No tenemos intención de ceder el control de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto", subrayan.

Con estas palabras la empresa desmiente que vaya a producirse la venta de la mayoría de la gigafactoría a Gotion, tal y como publicó este lunes La Tribuna de la Automoción, si bien reconoce negociaciones con este gigante chino.

"Os rogamos que comprendáis que no hacemos comentarios sobre los rumores del mercado. PowerCo está plenamente comprometida con la gigafactoría de Sagunto y seguirá ejecutando el proyecto a gran velocidad", zanjan las mismas fuentes.

Se trataría de un traspaso de la propiedad de una gigafactoría en construcción. El calendario de PowerCo establece que, a partir del tercer trimestre de 2026, la gigafactoría de Sagunto arranque la producción de baterías del Grupo Volkswagen.

Se trata de celdas de baterías destinadas a la familia de coches urbanos eléctricos que se ensamblarán tanto en Seat Martorell (Barcelona), factoría que ensambla el Cupra Raval y el ID Polo; como en Volkswagen Landaben (Navarra), donde se producen los modelos Skoda Epiq y Volkswagen W ID Cross.