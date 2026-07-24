Geely, el nuevo dueño del 34% de Ford Almussafes, fabrica en Xian sin operarios: solo con robots, a oscuras y sin pausa

La menor notoriedad en España de la china Geely respecto a Ford puede llevar a equívoco respecto a la alianza sellada este jueves en Valencia, pero la marca americana no se asocia con una firma menor, sino con una empresa tecnológica puntera que, en su black light factory de Xian, fabrica sin operarios: solo con robots, a oscuras y sin interrupciones.

Las cifras dan buena cuenta de su magnitud. Geely fue el octavo productor de coches del mundo en 2025 con 4,16 millones de unidades ensambladas, justo por detrás de Ford con 4,39 millones.

Se trata de la alianza entre dos top ten para dar entrada en el mercado europeo a la firma asiática mediante una joint venture que concentrará la propiedad de la factoría de Almussafes, con un 66% para Ford y un 34% para Geely.

En el apartado cualitativo, un tercio de la propiedad de la planta de Almussafes pasa a manos de una multinacional experta en la producción de coches eléctricos y con una cadena de montaje que parece de ciencia ficción.

"La black light factory (fábrica oscura) de Xian no requiere intervención manual; todas las operaciones están a cargo de robots que garantizan una producción fluida y sin interrupciones", presume la marca en su página web junto a un espectacular vídeo sobre su funcionamiento. Los robots no necesitan ni luz, ni climatización, ni descanso.

La pregunta resulta inevitable. ¿Querrá Geely implantar en Almussafes una cadena de montaje similar que no requiera de operarios de fábrica? Ni la compañía entró en detalles este jueves ni parece sencillo que despliegue una tecnología tan puntera en una planta donde entra como asociada y en minoría.

Pero sus conocimientos tecnológicos evidencian que se trata de una compañía capaz de optimizar al máximo el empleo.

El mismo parece garantizado en Ford Almussafes, al menos a medio plazo. La plantilla cuenta con alrededor de 4.100 trabajadores, de los que casi 1.000 al día se ven obligados a parar por el ERTE en vigor, que está siendo subvencionado por el Gobierno de España hasta que recupere, como ocurre ahora, la carga de trabajo.

"Condiciones dignas"

Este jueves, el histórico presidente del comité de empresa y líder de UGT-Ford, Carlos Faubel, reivindicó la continuidad de la plantilla ante los directivos de Geely.

"La nueva etapa debe construirse respetando nuestro convenio, nuestros derechos y nuestra representación sindical", dijo. "La competitividad no puede estar reñida con unas condiciones laborales dignas", subrayó en su discurso.

Faubel expuso que la fábrica ha vivido el "ciclo más incierto" de su historia durante los últimos años, marcados por "la pandemia, los cambios en el mercado automovilístico, la pérdida de modelos en la planta y la incertidumbre".

"Incluso en los momentos más difíciles, mantuvimos intactos nuestro compromiso y determinación de acuerdo a la electrificación", recordó en alusión al acuerdo firmado en 2022 sobre las condiciones laborales que firmó su sindicato con la empresa para facilitar una llegada de coches eléctricos que nunca se produjo. Ahora, al fin, llegarán los de Geely.

"Ahora es el momento de refrendar este gran anuncio con el acuerdo 2030, que será nuestro próximo convenio colectivo, que debe dar estabilidad a la fábrica, seguridad y certidumbre", reclamó, e instó a la empresa a que atienda la propuesta "seria, responsable y, sobre todo, legitimada por el conjunto de los trabajadores".

Esta pasa por la vuelta a la senda del IPC, la inclusión de una cláusula de revisión salarial con efecto retroactivo y mejoras en las instalaciones, entre otras medidas. Difícilmente llegará Geely a Almussafes con ánimo de conflicto laboral, pero está por ver qué ocurre transcurridos los meses y, sobre todo, en función de la tecnología elegida para el montaje de los coches.

73.000 trabajadores

Cabe subrayar, no obstante, que la reducción de operarios de fábrica no implica una reducción de la plantilla. Aunque Geely haya llegado a ensamblar sin operarios, se trata de una compañía con un notable número de empleados.

Empleaba al cierre de 2025 a 73.000 trabajadores, 1.000 más que en 2024. La cifra es tremenda. Sirva como comparativa la del conjunto de las 17 fábricas de coches de España, que suman algo menos de 54.000 trabajadores directos. Geely tiene más empleados que todas las factorías de España juntas.

Eso sí: es probable que tenga menos empleados por unidad producida. Sobre todo, en la mencionada black light factory de Xian. Y que los mismos sean de un perfil más cualificado.

Alex Nan y Jim Baumbick explican la nueva 'joint venture' de Ford y Geely. Rober Solsona / EP

Ford Motor Company y Geely Automobile Holdings confirmaron este jueves su alianza para producir coches de la marca china en la planta de Almussafes con la plantilla española de la fábrica, según subrayaron. Se trata de “un acuerdo para crear una empresa conjunta o joint venture centrada en Europa en la planta de fabricación de Ford”.

La marca americana conservará dos tercios de la firma. “Bajo la estructura de propiedad propuesta, Ford poseerá el 66% de la nueva entidad y Geely Auto el 34%”, precisaron ambas compañías en una rueda de prensa conjunta ofrecida en las propias instalaciones de Almussafes.

Todos los activos de Ford Almussafes, incluidos los inmobiliarios, pasarán a manos de la nueva sociedad, con la que el productor chino pasa a fabricar en Europa. La compañía asiática no precisó la inversión que realiza para entrar a formar parte de esta alianza. "Gratis no sale", bromeó ante los medios Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group.

La joint venture, según expusieron a los medios tanto Nan como Jim Baumbick, presidente de Ford de Europa, “fabricará vehículos de pasajeros multienergía de Ford y Geely para el mercado europeo, impulsando una mayor variedad de opciones y valor para los conductores europeos”, explicaron.

Ford seguirá ensamblando el modelo Kuga en Almussafes, así como el Bronco anunciado para 2028. Además, harán juntas un nuevo crossover y dos SUV propios de Geely. Serán "un equipo, dos marcas, cinco productos", repitieron a modo de lema.

El acuerdo se circunscribe a la mencionada joint venture. Ford no vende parte de la fábrica por separado, como se ha especulado de forma errónea durante los últimos meses. Geely tendrá el 34% de todo, no un espacio concreto, si bien operará en la planta en desuso de Almussafes Body 3, tal y como reveló EL ESPAÑOL hace cinco meses.

Según Ford, su alianza con Geely "se sustenta sobre una base de confianza y respeto que se remonta a 2010, cuando Ford vendió Volvo Cars a Geely y comprobó cómo protegía y revitalizaba la marca". "Ambas compañías comparten el compromiso con la calidad, el aprovisionamiento eficiente en costes y la mejora continua, así como la convicción de que los clientes deben poder elegir su propio camino a través de la transición energética", indicaron.

Según ambas marcas, esta alianza empresarial "transformará la planta de Ford en Valencia (ya de por sí una de las más productivas y avanzadas de Europa, con una capacidad anual potencial de unos 500.000 vehículos) en un centro de fabricación compartido de alta tecnología concebido para competir con el nuevo estándar global de costes de la industria".

Los 5 coches de Almussafes Ford Kuga: La producción del Ford Kuga continuará sin interrupciones en Valencia. Nuevo Bronco: Valencia también producirá un nuevo miembro de la familia global Bronco. Se trata de "un SUV robusto, compacto y listo para la aventura fabricado para las carreteras europeas, cuya producción comenzará en 2028". Nuevo 'crossover' conjunto: Además, la nueva joint venture ensamblará un crossover familiar multienergía, diseñado por Ford y desarrollado conjuntamente con Geely, que llegará en 2028. "Diseñado con las capacidades y dinámicas de conducción características de Ford, forma parte de una agresiva ofensiva de producto que llevará cinco nuevos vehículos multienergía a Europa para 2029", indicaron. Dos modelos de Geely: Por último, ambos dirigentes anunciaron que se fabricarán "elegantes SUV eléctricos" con la marca asiática. "Geely Auto planea producir dos SUV eléctricos en las instalaciones de Valencia para respaldar plenamente su enfoque y estrategia de crecimiento en Europa. Está previsto que los primeros modelos de la marca Geely que se fabriquen en virtud de esta empresa conjunta salgan de la línea de producción en 2028.

Tras la atención a los medios, tuvo lugar el acto institucional para anunciar el acuerdo, al que acudieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

Sánchez afirmó que la alianza entre Ford y Geely "demuestra algo muy importante y es la capacidad de España para atraer grandes inversiones y para participar de las grandes transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad".

El mandatario recordó que, en año 2024, el Gobierno central "aprobó el primer mecanismo RED, que se ha prorrogado hasta finales del año 2026, que ha tenido un coste de 45 millones de euros y ha permitido proteger el empleo, facilitar la formación de alrededor de 4.000 trabajadores y trabajadoras y acompañar la adaptación a los nuevos procesos productivos".

Por su parte, el presidente valenciano celebró que el acuerdo entre Ford y Geely "garantiza el futuro" tanto para los trabajadores de la fábrica como para los "más de 15.000 puestos de trabajo indirectos de empresas proveedoras".

Llorca equiparó a nivel de importancia para el tejido económico valenciano la llegada de Ford a Valencia en 1976 con el acuerdo de la marca con Geely rubricado este jueves, y se dirigió a los empleados de la factoría para trasladarles que la planta entra en una fase de estabilidad.

"Sé que la incertidumbre ha causado angustia. Pero con este acuerdo, se garantiza el futuro y se pone fin a esa etapa un poco convulsa que a todos nos generaba nerviosismo", dijo.