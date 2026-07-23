Valencia albergará el X Congreso Iberoamericano de Ceapi: la cita prevé reunir a 500 empresarios y directivos

Valencia se convertirá en la "capital de la economía iberoamericana" del 7 al 9 de junio de 2027, cuando albergará el X Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianzapor Iberoamérica (Ceapi), tras su novena edición celebrada en México.

La presentación del encuentro se ha celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat, presidido por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca; la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, y la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova.

Según informó la organización, el congreso se celebrará en un momento significativo para Iberoamérica, ya que estará precedido por la XXX Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid en noviembre de 2026.

Durante tres días, la cita de Valencia reunirá a más de 500 personas entre los principales empresarios, familias empresarias y líderes económicos de toda Iberoamérica.

El lunes 7 de junio se celebrarán los encuentros de negocio, en los que se intercambiarán oportunidades de inversión "al más alto nivel", junto a jornadas temáticas como las de impacto social, empresa familiar o 'next generation', centrada en los más jóvenes.

El martes 8 y el miércoles 9 tendrán lugar las sesiones plenarias en las que se analizarán los temas que marcarán la agenda económica del futuro de Iberoamérica.

En palabras de la presidenta de Ceapi, la celebración del congreso en Valencia consolidará a la ciudad como "capital de la economía iberoamericana" y como "escenario desde el que seguir impulsando una agenda compartida de crecimiento, inversión y cooperación entre ambas orillas del Atlántico".

"Legado duradero"

"Más que un gran encuentro, el congreso nace con la vocación de dejar un legado duradero y contribuir a que, después de su celebración, Valencia siga siendo una referencia permanente en el mapa iberoamericano", ha aseverado Vilanova.

En su intervención, Pérez Llorca ha destacado que este congreso será "un hito" para la Comunitat Valenciana que "permitirá abrir nuevas oportunidades con tierras hermanas con las que compartimos mucho más que la lengua y las raíces culturales".

"Las instituciones y el empresariado valenciano vamos a estar a la altura de este evento. Todos aquellos que esos días nos visiten van a descubrir e ilusionarse con las distintas iniciativas y proyectos que estamos desarrollando en nuestra tierra, lo que les animará a invertir en la Comunitat Valenciana", ha dicho.

El president ha destacado que la Comunitat "vuelve a ser tierra de oportunidades para atraer inversiones que mejoren la calidad de vida de los valencianos".

"Estamos demostrando que somos atractivos y tenemos capacidad de entendimiento, tal y como demuestra el haber aprobado unos nuevos presupuestos y estar llevando a cabo políticas de incentivos fiscales y de formación, atracción y retención de talento", ha subrayado.

Además, ha resaltado que la Comunitat Valenciana sigue liderando la generación de empleo en España y el incremento de autónomos y es la segunda comunidad autónoma en creación interanual de empresas.

Por su parte, la consellera Marian Cano ha asegurado que la Comunitat Valenciana quiere consolidarse "como un territorio abierto al mundo" y que este congreso "encaja perfectamente en la visión de futuro de la Generalitat", por lo que está convencida de que contribuirá a una construir una "comunidad iberoamericana muy conectada y competitiva".

Según destaca la Generalitat, las relaciones comerciales entre la Comunitat Valenciana e Iberoamérica supusieron en 2025 4.389 millones de euros en exportaciones, un 1% más respecto al año anterior. Además, en el primer semestre de 2026, las exportaciones a Iberoamérica desde el territorio valenciano han crecido en un 2% en el acumulado respecto al mismo periodo del año anterior.