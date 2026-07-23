ALDI supera el millón de clientes en la Comunitat Valenciana: los valencianos ahorran más de 2.400 € al año

El modelo de descuento de ALDI avanza con fuerza en la Comunitat Valenciana.

La cadena de supermercados ha marcado un nuevo hito histórico en la región al superar la barrera del millón de compradores, según datos de Worldpanel by Numerator a cierre de junio de 2026.

En concreto, ALDI ha sumado más de 192.000 nuevos clientes desde 2023, que se traduce en un aumento del 23,3% en apenas tres años.

Con este crecimiento, la compañía ya forma parte de la compra habitual del 46,7% de las familias, lo que supone que la mitad de los hogares de la región confíen en la marca, como indican los datos de la misma consultora.

Con un surtido en el que nueve de cada diez productos son de marca propia, los clientes logran un ahorro medio de más de 46 euros semanales, lo que equivale a más de 2.400 euros al año por hogar.

Este ahorro responde a la bajada permanente de precios en 1.218 productos en su surtido habitual y a las promociones y ofertas semanales en todos sus supermercados.

Las reducciones se han aplicado entre abril de 2025 y abril de 2026 en indispensables de la cesta diaria, como productos frescos, panadería o artículos de higiene personal.

Para dar respuesta a esta demanda, ALDI sigue acercando su modelo de descuento a los clientes valencianos.

A cierre de julio, la compañía cuenta con 78 tiendas en la Comunitat Valenciana y una plantilla que supera los 1.250 trabajadores, con previsión de seguir expandiéndose a lo largo de 2026.

Este crecimiento se sustenta gracias a los centros logísticos de Sagunto y San Isidro, que en sus años de funcionamiento se han convertido en una pieza fundamental para la compañía. Ambos gestionan el suministro de más de 125 supermercados en el arco mediterráneo.

Además, todo este desarrollo se complementa con una estrecha relación con el tejido productivo regional.