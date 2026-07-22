Sánchez visitará este jueves Almussafes junto al presidente de Ford Europa para asistir a un "importante anuncio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves la planta de la automovilística Ford en Almussafes (Valencia), que a finales de diciembre concluye el ERTE Red de dos años aprobado para toda su plantilla y se prepara para el nuevo modelo de la saga Bronco que saldrá de estas instalaciones a partir de 2028.



Fuentes del Gobierno han confirmado la presencia del presidente en la factoría automovilística, la única que la multinacional Ford tiene en España, sin que por ahora se conozca el motivo de la visita a la planta.



La fábrica cumplirá en diciembre dos años íntegros del Mecanismo Red, vigente desde el 1 de enero de 2025 y que fue aprobado para toda la plantilla de la factoría valenciana, de 4.142 trabajadores, de manera rotatoria, que perciben el 90% de los salarios garantizados.

La compañía ya se prepara para el nuevo modelo de la saga Bronco, un SUV compacto robusto y multienergía, que saldrá de sus instalaciones de Almussafes a partir de 2028.

Mientras tanto, la dirección de Ford Almussafes y los sindicatos UGT y STM negocian las condiciones laborales y salariales que entrarán en vigor a partir de 2027.



Hace unos meses se supo que Ford había mantenido conversaciones con el fabricante de automóviles chino Geely Holding Group para compartir capacidad de fabricación en Europa, incluyendo el uso de su planta de ensamblaje en Valencia, según publicó Bloomberg el pasado mes de febrero.



El uso de las instalaciones en Valencia permitiría a Geely evitar el pago de aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, mientras que Ford impulsaría una planta que desde 2024 solo ha fabricado el vehículo utilitario deportivo Ford Kuga, según esas fuentes.