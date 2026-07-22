Nealis Tech busca 'startups' para resolver los principales desafíos urbanos del presente y del futuro de la ciudad de Valencia

Nealis Tech pone en marcha la primera edición de Nealis Innovation Challenge, un programa de innovación abierta que busca conectar los retos estratégicos de la compañía con startups, empresas emergentes y proyectos tecnológicos capaces de aportar soluciones para mejorar la gestión de los servicios urbanos y las infraestructuras críticas.

La iniciativa, impulsada por Nealis Innovation Hub -la unidad de innovación del grupo- y desarrollada con apoyo de València Innovation Capital -la estrategia de innovación del Ayuntamiento de Valencia- permitirá acelerar la validación de las soluciones seleccionadas en entornos operativos reales.

La convocatoria nace con el objetivo de acercar el talento emprendedor a necesidades concretas de negocio y de ciudad, fomentando la colaboración entre empresas, startups e instituciones para desarrollar tecnologías que den respuesta a algunos de los principales desafíos urbanos del presente y del futuro.

Esta primera edición de Nealis Innovation Challenge pone el foco en dos ámbitos clave.

Por un lado, anticipar incidencias y facilitar la toma de decisiones mediante modelos digitales avanzados.

Por otro, incrementar la seguridad y la eficiencia de las redes urbanas con sistemas capaces de detectar fugas de gas de forma temprana.

Los retos han sido definidos por Nealis Tech a partir de necesidades reales de negocio y de ciudad, con el propósito de encontrar soluciones que puedan contribuir a una Valencia "más eficiente, segura, sostenible y preparada para afrontar los desafíos del futuro".

Gracias a la colaboración con València Innovation Capital, las startups seleccionadas podrán testar sus propuestas en el sandbox urbano de la ciudad, utilizando recursos y espacios reales para validar su funcionamiento y facilitar su futura implantación.

Desafíos urbanos

A través de esta convocatoria, Nealis Tech busca startups y empresas innovadoras con tecnologías maduras y preparadas para desarrollar proyectos piloto que puedan aportar nuevas formas de abordar estos desafíos.

Las iniciativas seleccionadas trabajarán junto a equipos de negocio, tecnología e innovación para explorar vías de colaboración y desarrollar pilotos con aplicación práctica.

La compañía evaluará las propuestas atendiendo a su grado de innovación, madurez, potencial de impacto y capacidad para integrarse en entornos operativos.

El objetivo es "acelerar el paso de la innovación a la acción" y generar oportunidades de colaboración a largo plazo entre Nealis y el ecosistema emprendedor.

"Con Nealis Innovation Challenge queremos acercar el talento innovador a retos reales que afectan a la gestión de los servicios urbanos y las infraestructuras críticas", destaca Marcos Rozas, director de Nealis Tech.

"Nuestro objetivo es identificar tecnologías con potencial de transformación y ofrecerles un entorno donde puedan demostrar su valor, acelerar su desarrollo y generar un impacto tangible tanto para nuestros negocios como para la ciudad", indica.

Nealis junto a Valencia Innovation Capital. EE

Por su parte, la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, ha destacado que "la innovación abierta es una de las herramientas más eficaces para transformar los retos de nuestras ciudades en oportunidades".

"Desde València Innovation Capital trabajamos para conectar el talento emprendedor con las necesidades reales de empresas e instituciones, impulsando soluciones con capacidad de generar un impacto positivo en la vida de las personas", ha afirmado.

La convocatoria estará abierta hasta el mes de septiembre. Las candidaturas seleccionadas tendrán acceso a un entorno real de validación, recibirán acompañamiento especializado y trabajarán junto a los equipos de negocio y tecnología de Nealis.

Toda la información sobre el Challenge, requisitos de participación, calendario del programa y proceso de inscripción está disponible en la landing oficial del programa.

Estrategia

Nealis Innovation Challenge forma parte de la estrategia de innovación abierta de Nealis, un grupo empresarial formado por más de 40 empresas que impulsa la innovación y el desarrollo tecnológico a través de dos unidades especializadas: Nealis Innovation Hub y Nealis Tech.

Con iniciativas como esta, el grupo refuerza su apuesta por la colaboración con startups, universidades, centros tecnológicos y otros agentes del ecosistema innovador para promover nuevas oportunidades de crecimiento, experimentación y desarrollo tecnológico con impacto real.