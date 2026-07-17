El 79% de valencianos cree que emprender en España "es difícil", según un estudio de la patronal AVE

Presentación de los resultados del Barómetro del Empresario presentados este viernes en Dénia. AVE

El 79% de población de la Comunitat Valenciana cree que emprender en España no es "fácil", una percepción que se acompaña de una visión "crítica" sobre "el entorno regulatorio".

Así se desprende del Barómetro del Empresario de 2026, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), cuyos resultados se han presentado este viernes en Dénia (Alicante).

El proyecto también cuenta con la colaboración del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la consultora GAD3 y pretende ofrecer "datos objetivos sobre la aportación de las empresas a la sociedad" y conocer "cómo perciben los ciudadanos la figura del empresario".

La presentación, celebrada en la Estación Marítima de Baleària en Dénia, ha reunido a empresarios, directivos y representantes de organizaciones de la sociedad civil de la Comunitat, según ha informado la asociación empresarial en un comunicado.

La apertura ha corrido a cargo de la vicepresidenta de AVE, Agnès Noguera; el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat, José Vicente Morata; y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV), Vicente Lafuente.

Los tres han destacado la "necesidad" de poner en valor "la contribución de los empresarios al progreso económico y social" y respaldarlo con datos "rigurosos" y análisis "objetivos".

Durante la presentación de resultados, el director adjunto de Investigación del IVIE, Joaquín Maudos, ha expuesto las principales conclusiones de este informe que cuantifica "el peso real del sector privado en la economía española".

En este sentido, España cuenta actualmente con 3,31 millones de empresas activas, de las que 372.121 se encuentran en la Comunitat Valenciana, lo que supone el 11,2% del total nacional.

Según el estudio, las empresas generan el 85,6% del empleo existente en España, lo que equivale a algo más de 19 millones de puestos de trabajo. En la Comunitat, ese porcentaje asciende hasta el 86,8% y se sitúa por encima de la media nacional.

Asimismo, del empleo que se ha creado en España desde 2019 (2,44 millones de puestos de trabajo), el 88% lo ha generado el sector privado, así como el 86,9% del Producto Interior Bruto (PIB) español en 2025.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el peso del sector privado sobre el valor añadido bruto alcanza el 82,9%, ligeramente por encima de la media nacional (82,7%).

Inversión privada

De otro lado, el estudio muestra que la inversión empresarial es "el principal motor del crecimiento económico".

Durante 2025, casi nueve de cada diez euros invertidos en España (89,6%) procedieron del sector privado, porcentaje que en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 88,8%.

En ámbitos especialmente estratégicos para la competitividad, como la inversión en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la Comunitat presenta un peso "superior" al conjunto de España, con un 90,3% frente a un 89,3%, mientras que en activos intangibles mantiene "margen de mejora", con un 92,8% frente a un 94,8%.

En este contexto, Fundación LAB Mediterráneo publicó en junio el Informe de Economía Digital en la Comunitat Valenciana, en el que se concluye que solo el 14,1% de las empresas con presencia digital ha incorporado herramientas de gestión digital avanzada, como analítica de datos, servicios en la nube o inteligencia artificial (IA).

Además, el informe señala que solo el 1,9% ha implantado soluciones avanzadas de ciberseguridad y que el 15,2% ha incorporado especialistas en TIC.

Por otra parte, el Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento de la Comunitat Valenciana 2025 ha contabilizado que el esfuerzo inversor en I+D del sector privado ha crecido en los últimos años hasta alcanzar los 800 millones de euros.

No obstante, para alcanzar la media nacional sería necesaria una inversión adicional de 380 millones por parte del sector empresarial.

De otro lado, el Barómetro del Empresario ha dedicado un apartado específico a cuantificar el peso de las empresas en la financiación de las administraciones públicas.

Así, ha determinado que, solo a través del Impuesto sobre Sociedades, las empresas aportaron 45.665 millones de euros en 2024, lo que representa el 12% del total de los ingresos tributarios, una décima más que el año anterior.

A ello se suman impuestos y tributos vinculados a la actividad empresarial, como el IRPF de los autónomos, el IAE, el IBI o los especiales.

Además, las empresas asumen el 70,6% de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores, con una aportación superior a 121.500 millones de euros, y su contribución global representa el 33,9% del conjunto de los ingresos públicos, una cifra superior a la media de la Unión Europea (UE) y de la eurozona y que ha aumentado en los últimos años, de acuerdo con AVE.

Maudos, por su parte, ha sostenido que los datos que aporta el Barómetro muestran "claramente" que "el principal motor de crecimiento de las economías española y valenciana es el sector privado".

A su juicio, genera "la mayor parte de las rentas y el empleo" y ejecuta "un volumen de inversión privada que multiplica casi por nueve la pública".

"Además, pone en valor la importancia de la empresa a la hora de financiar el estado del bienestar, con un peso de los ingresos que aportan a las arcas públicas superior al de la UE", ha apostillado.

Emprendimiento

No obstante, el 79% de la población de la Comunitat considera que emprender en España no es "fácil", una percepción que se acompaña de una visión "crítica" sobre "el entorno regulatorio".

Cerca de la mitad de los encuestados, según la asociación, cree que España ofrece "peores condiciones que otros países europeos" en aspectos como "la facilidad para crear y hacer crecer empresas, la regulación y la burocracia".

El Barómetro también ha analizado cuestiones como "el papel de los empresarios en los grandes debates laborales, las causas del absentismo o los efectos de una eventual reducción de la jornada laboral".

También ha resaltado "la existencia de sensibilidades distintas entre emprendedores y no emprendedores", así como "un amplio consenso en torno a la necesidad de que las empresas formen parte de las decisiones que afectan a su actividad".

Por su parte, el presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha presentado los resultados de la encuesta realizada en la Comunitat sobre la valoración social del empresario y ha dicho que "en España no faltan empresarios, lo que falta es cultura empresarial" y "comprender el papel del empresario desde la sociedad, pero también desde las instituciones".

Los resultados de esta encuesta muestran una evolución "favorable" respecto a la percepción pública.

El 77% de los encuestados en la Comunitat afirma tener una imagen "positiva" o "muy positiva" de los empresarios, mientras que el 69% considera que esa imagen se ha mantenido o incluso ha mejorado durante el último año.

La encuesta también revela que la ciudadanía identifica a las empresas como "un actor relevante" para afrontar algunos de los "retos económicos y sociales", al tiempo que indica que los jóvenes son quienes muestran una actitud "más favorable" hacia el emprendimiento, con seis de cada diez menores de 29 años que afirman plantearse crear una empresa en el futuro.

Coloquio

La jornada ha concluido con la mesa redonda El papel del empresario en la Comunitat Valenciana, moderada por Lorente, en la que han participado el director de Expansión de ALE-HOP, Darío Grimalt, y el vicepresidente de Baleària, Guillermo Utor.

Durante el coloquio, ambos han coincidido en que las empresas desempeñan un papel "decisivo" en "la generación de empleo, inversión, innovación y bienestar".

Asimismo, han recalcado la "importancia" de "acercar la realidad empresarial a la sociedad mediante datos objetivos, ejemplos de impacto y un diálogo permanente con las instituciones y la ciudadanía".