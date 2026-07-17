Requena Ciudad Española del Vino presenta la 77 edición de su Fiesta de la Vendimia, "la más antigua de España"

La agenda de Requena Ciudad Española del Vino 2026 continúa escribiendo capítulos. En la tarde de este jueves se presentó en el Hotel Westin de Valencia la edición 2026 de la Fiesta de la Vendimia y Ferevín (Feria Requenense del Vino).

Ambas festividades llegan cargadas de acontecimientos y novedades que hacen de la localidad un destino especial para el mes de agosto en el año en que se celebra la capitalidad de Requena Ciudad Española del Vino.

Al ritmo de violonchelo y violín, más de 100 invitados conocieron en primera persona las novedades más importantes que previstas en ambas festividades.

A preguntas de la periodista valenciana Silvia Soria, conductora del acto, Nacho Pérez, presidente central de la Fiesta de la Vendimia, señaló que la de 2026 “va a ser una edición muy especial porque somos la fiesta de la vendimia más antigua de España con 77 ediciones y Requena es la Ciudad Española del Vino".

"Queremos que todos los valencianos vengan a disfrutarla y trabajar para conseguir que la Fiesta de la Vendimia sea declarada de Interés Cultural a nivel nacional, pues ya lo es a nivel Comunitat Valenciana. La Fiesta de la Vendimia de Requena data de 1948 siendo la más antigua de España. Este año la Fiesta se celebra del 19 al 30 de agosto”, explicó.

Por su parte Belén Cárcel, presidenta de Ferevín (Feria Requenense del Vino) destacó que la fiesta se encuentra "ante una edición especial por la capitalidad de Requena".

2.500 años de vino

"Además, volvemos al emplazamiento original en la Avenida del Arrabal. Tenemos preparadas un montón de sorpresas y queremos que todo el público de la Comunitat Valenciana y del resto del territorio nacional venga a Ferevín y demostrar por qué los vinos de Requena están a la altura de cualquier otra zona productora del mundo, agregó.

Cerró las intervenciones María Martínez, Reina Central de la Fiesta de la Vendimia, que realizó un llamamiento a visitar la ciudad. "Todo el que se acerque a Requena va a descubrir una ciudad hospitalaria y llena de vida y patrimonio, con una vinculación de más de 2.500 años con el mundo del vino. Visitadnos porque sois todos bienvenidos”, apostilló.

El acto ha contado con una amplia representación institucional, desde una amplia representación del consistorio requenense, la Diputación de València y la Conselleria de Agricultura.

Con esta nueva cita, Requena Ciudad Española del Vino 2026 continúa desarrollando un calendario de acciones y eventos con el objetivo de situar a la ciudad del interior de la provincia de València como un referente imprescindible del enoturismo y la cultura del vino en España.