Tras Almaraz, Cofrentes: Generalitat y empresarios también piden prolongar la vida útil de la nuclear valenciana

La Generalitat Valenciana y el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana han reclamado este viernes la prolongación de la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes más allá de 2030, cuando está calendarizado su cierre.

Esta central, gestionada por Iberdrola, produce el equivalente al 44% de la energía eléctrica que consume la comunidad autónoma y es la siguiente, junto a la catalana de Ascó, en el calendario de cierres del Gobierno.

El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus (PP), ha asegurado este viernes que la continuidad de la central del municipio valenciano "es crucial".

Se ha pronunciado en estos términos después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya informado este viernes favorablemente sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030.

El informe preceptivo asociado a la solicitud, vinculante para el Gobierno solo si fuera negativo, se remite ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que tome una "decisión informada" sobre esta renovación.

Martínez Mus ha subrayado al respecto que la Generalitat, que está presidida por el popular Juanfran Pérez Llorca, ha venido reclamando "durante mucho tiempo" que se prolongue la vida útil de las centrales nucleares, incluida la de Cofrentes. "Genera el 44% de la energía que se produce en la Comunitat Valenciana", ha indicado.

A su juicio, el funcionamiento de estas instalaciones es "básico" para los habitantes del Valle de Ayora-Cofrentes, así como para la economía valenciana. Por ello, cree que el hecho de que "en estos momentos el CSN avale esa postura como factible y posible solo hace que fortalecer" los "argumentos" del Consell valenciano.

"Vamos a acogernos a ese informe para aumentar, si cabe, el tono en la reivindicación de exigencia de la prolongación de la vida útil de las nucleares, por lo que nos compete directamente, en la de Cofrentes", ha zanjado.

"Mix equilibrado"

En la misma línea, el presidente de las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha defendido que "la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre Almaraz (Cáceres) refuerza la necesidad de replantear el calendario de cierre de las centrales nucleares en España". En ese sentido, ha reclamado que la "misma reflexión debe aplicarse a Cofrentes".

El dirigente empresarial ha subrayado que "mantener un mix energético equilibrado es fundamental para garantizar el suministro eléctrico, preservar la competitividad de nuestras empresas y acompañar con garantías la transición hacia un modelo energético cada vez más sostenible".

La Cámara de Comercio de Valencia ha insistido en su defensa de la prórroga de la vida útil de Cofrentes porque considera que "es una infraestructura estratégica para la Comunitat Valenciana". Así, ha destacado que la central aporta "más de la mitad de la producción eléctrica de nuestra comunidad y desempeña un papel esencial para garantizar un suministro estable, competitivo y libre de emisiones, especialmente para nuestra industria".

La transición energética, ha señalado Morata, es "un objetivo irrenunciable, pero debe hacerse con realismo". El presidente de Cámara ha defendido que se deben seguir impulsando las energías renovables, "pero también preservar un mix energético equilibrado que combine seguridad de suministro, estabilidad del sistema y precios competitivos para empresas y hogares".

"No podemos poner en riesgo nuestra capacidad industrial ni la atracción de nuevas inversiones por una falta de capacidad de generación o por un incremento de los costes energéticos", ha argumentado.

En ese sentido, Morata ha advertido que "la Comunitat Valenciana afronta un proceso de reindustrialización, de electrificación de la economía y de captación de inversiones que exigirá cada vez una mayor disponibilidad de energía".

Para el presidente de Cámara Valencia, "la continuidad de Cofrentes no solo es compatible con los objetivos de descarbonización, sino que constituye un apoyo imprescindible para avanzar en esa transición con garantías".

"Mantener Cofrentes significa reforzar la seguridad energética, proteger la competitividad de nuestras empresas y favorecer el crecimiento económico y el empleo en la Comunitat Valenciana", ha concluido.