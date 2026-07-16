Estiu, proveedor de helados de Mercadona, eleva facturación y beneficio un 9%: vende por 164 millones y gana 9,3

La empresa valenciana Helados Estiu, proveedora de Mercadona, ha cerrado el ejercicio 2025 superando los 46 millones de litros de helado vendidos y ha alcanzado una facturación de 164 millones de euros. El beneficio neto ha ascendido a 9,3 millones de euros, según ha informado la mercantil en un comunicado.

La firma tilda de "sólido" su crecimiento. La facturación ha pasado de cerca de 150 millones de euros en 2024 a 164 millones en 2025, lo que supone un incremento superior al 9%. Asimismo, la compañía ha superado los 46 millones de litros de helado vendidos frente a los 45 millones del ejercicio anterior, mientras que el beneficio ha crecido desde los 8,8 millones de euros hasta los 9,3 millones.

En cuanto a las inversiones realizadas durante el ejercicio, estas llegaron a los 7 millones de euros, consolidando una inversión de más de 20 millones de euros destinada a la ampliación de sus capacidades de producción, "manteniendo así su apuesta por el crecimiento sostenible, la innovación y la mejora continua de sus procesos productivos", destacan.

Los beneficios se han reinvertido en el último ejercicio en ampliar las capacidades con nuevos lineales que responden al incremento de la producción, según la enseña. En el próximo ejercicio, se proyectará la ampliación de sus instalaciones en Cheste con la construcción de una nueva nave.

Los productos de Helados Estiu se venden en más de 30 países. "La compañía continúa consolidando su posición como referente del sector heladero gracias a la calidad, innovación y capacidad de adaptación a las nuevas tendencias de consumo", explica.

"Su departamento de I+D+i es uno de los pilares fundamentales que, gracias a su vínculo con proveedores, clientes, centros tecnológicos y fundaciones, como KM0, testean constantemente y se inspiran para crear nuevos productos que sorprendan al mercado", agrega.

Novedades

Entre las novedades más destacadas de la campaña se encuentra el lanzamiento del nuevo Helado Pistacho, "una propuesta gourmet elaborada con auténtico pistacho, cobertura y salsa de pistacho y un delicado helado sabor almendra, pensado para ofrecer una experiencia de máxima cremosidad y textura a los amantes de este sabor en tendencia".

Asimismo, la firma "amplía su gama de productos indulgentes con el nuevo 'Dochi Tarta de la Abuela', una innovadora propuesta inspirada en uno de los postres más tradicionales, que combina helado sabor vainilla, masa suave de galleta y salsa de avellana con trocitos crujientes, en un formato snack diferencial y sorprendente que hace un guiño a sus famosos mochis". El producto ha tenido una gran acogida este verano en Mercadona.

Estas dos novedades se unen al lanzamiento de "'dochis natas do ceu', un helado que en Portugal ha tenido mucho éxito pues recuerda a un postre típico luso y que se vende en exclusiva en Mercadona", y también los nuevos sabores de mochis que se exportan, como "el de especulos de galleta, de sandía o frambuesa".

Helados Estiu continúa apostando por "la sostenibilidad medioambiental mediante diferentes planes de acción enfocados en la descarbonización, la optimización de recursos y la mejora de la circularidad".