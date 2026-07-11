Antonio Picazo, asesor energético: "Tener el aire acondicionado en verano sube la factura de la luz a 53,22 €"

La llegada del calor y el uso intensivo del aire acondicionado vuelven a poner la factura de la luz en el centro de las preocupaciones de los hogares.

Según datos analizados por la compañía Gana Energía, el consumo eléctrico se dispara un 40% en julio y agosto respecto a los meses previos al verano.

Este aumento tiene un impacto directo en el bolsillo: la factura media pasa de 44,54€ al mes en abril y mayo a 53,22€ en julio y agosto, lo que supone 8,68€ más al mes por hogar en los meses centrales del verano.

"No hablamos solo de que suba el consumo, sino de que muchas familias cambian por completo sus hábitos: más horas de aire acondicionado, más ventiladores, más electrodomésticos funcionando y más tiempo en casa durante los episodios de calor intenso", explica Antonio Picazo, CEO de Gana Energía.

El análisis de Gana Energía también muestra que agosto es el mes de verano con la factura eléctrica más alta, con una media de 53,50€.

Además, se sitúa como el segundo mes más caro del año, solo por detrás de diciembre, cuando la factura media alcanza los 56,54€.

Para la compañía, este dato demuestra que el verano tiene un impacto en la factura comparable al invierno, aunque muchas veces se percibe menos hasta que llega el recibo.

"En invierno asumimos que la calefacción puede elevar el gasto, pero en verano ocurre algo parecido con la climatización. La diferencia es que muchas familias no revisan su tarifa hasta que ya han recibido una factura alta", añade Picazo.

Si se toma como referencia el conjunto del verano, el consumo de junio, julio y agosto se sitúa un 11% por encima de la media anual, lo que confirma que no se trata solo de un pico puntual, sino de un periodo completo de mayor presión sobre el consumo doméstico.

El aire acondicionado

El principal factor que explica este incremento es el uso del aire acondicionado, especialmente durante las horas de más calor y en episodios de temperaturas extremas. Pero no es el único.

En verano también aumenta el uso de ventiladores, frigoríficos y congeladores, que trabajan con mayor exigencia por las altas temperaturas.

Precisamente, también en muchos hogares se incrementa el uso de lavadoras, lavavajillas, pantallas y otros dispositivos electrónicos.

"El problema no es solo consumir más, sino no saber cuánto cuesta cada decisión", indica el empresario.

"Un grado menos en el aire acondicionado, una tarifa que no se adapta a tus horarios o una potencia contratada por encima de lo que necesitas pueden parecer pequeños detalles, pero se notan cuando llega una factura de verano", precisa.

Consejos

Los expertos de Gana Energía recomiendan actuar sobre dos frentes: los hábitos de consumo y las condiciones contratadas.

En cuanto al uso del aire acondicionado, la compañía aconseja fijar la temperatura entre 25 y 26 ºC, utilizar el modo ECO cuando el equipo lo permita y combinarlo con ventiladores para retrasar al máximo su uso y mejorar la sensación térmica sin aumentar tanto el gasto.

También aconsejan cerrar persianas y estores en las horas de más sol, ventilar a primera hora de la mañana o por la noche y evitar encender el aire en estancias que no se están utilizando.

Otra medida clave es revisar el contrato eléctrico antes de los meses de mayor consumo.

Gana Energía recuerda que una factura de verano más alta no siempre se debe únicamente al calor: también pueden influir una potencia contratada superior a la necesaria, un precio de la energía poco competitivo o servicios añadidos que el cliente no utiliza.

"Las familias no pueden controlar las olas de calor ni el precio de la energía, pero sí pueden decidir cómo consumen, cuándo consumen y con qué tarifa lo hacen", señala el experto.

"La clave está en entender la factura, traducir los hábitos a euros y revisar el contrato antes de que llegue el susto", concluye Picazo.