Salen a subasta dos fincas de Valencia valoradas en más de 730.000 euros con un descuento de casi el 92%

El portal especializado Escrapalia ha lanzado a subasta pública más de 7.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en Mareny Blau, en Sueca (Valencia).

Se trata de dos fincas, valoradas en algo más de 730.000 euros, con un descuento de casi el 92%, por 60.000 euros.

Para pujar por estos terrenos es necesario realizar un depósito de garantía de casi 14.600 euros, cantidad que será devuelta a quienes no resulten ganadores.

Para el mejor postor, la cifra mencionada se computará como parte del precio final de venta.

La subasta permanecerá abierta hasta el 25 de agosto.

Junto al suelo de Valencia, Escrapalia ha lanzado otros seis activos inmobiliarios en Horche (Guadalajara) y Orense; y en Sueca (València), en Arganda del Rey (Madrid) e Isla Cristina (Huelva), además de un trastero en León.

En total, salen a la venta más de 140.000 metros cuadrados con un precio que roza los 1,1 millón de euros pese a estar valorados en ocho millones de euros, lo que supone un descuento del 84% en el plan de liquidación.

Reyal Urbis

La liquidación de Reyal Urbis sigue en curso desde que se inició el plan de subasta en abril de 2024. Desde entonces, el portal Escrapalia ha lanzado a la venta 186 activos inmobiliarios.

En su mayoría suelo urbano y urbanizable, y valorado en el plan de liquidación en 433 millones de euros.

Tras casi dos años de negociaciones con los acreedores durante los que se estudiaron todo tipo de alternativas para encontrar una solución y al no haber podido alcanzar un acuerdo de refinanciación, Reyal Urbis presentó un concurso voluntario de acreedores con fecha 19 de febrero de 2013, que fue aceptado por auto del Juzgado número 6 de lo Mercantil el 4 de marzo de 2013.

El 1 de septiembre de 2017 el juzgado notificó auto de liquidación de la sociedad, dictando su disolución, así como el cese de los administradores sociales.