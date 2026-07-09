CaixaBank premia a Myriam Gimeno, CEO de Nealis, con el 'Premio Empresaria' de la Comunitat Valenciana

CaixaBank ha galardonado a Myriam Gimeno, CEO del grupo empresarial Nealis, con el CaixaBank Premio Empresaria en la Comunitat Valenciana. Con este reconocimiento, la entidad "distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social".

El jurado, integrado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Myriam Gimeno entre las candidaturas presentadas en la Comunitat Valenciana "por su experiencia empresarial y por su contribución al crecimiento y transformación de Grupo Gimeno a Nealis".

Myriam Gimeno forma parte de la tercera generación de la familia empresaria al frente de Nealis, un holding con más de 150 años de historia, que impulsa soluciones y servicios esenciales para acompañar la transformación de ciudades.

El grupo integra un ecosistema de empresas que desarrollan su actividad en sectores vitales como el agua y medio ambiente, instalaciones y servicios, infraestructuras y hospitality con la tecnología y la innovación como palancas transversales.

En la última década ha consolidado una etapa de expansión y crecimiento, triplicando su tamaño y conformando en la actualidad un equipo de más de 7.000 personas y una facturación de 700 millones de euros, triplicando su tamaño en ese periodo.

A lo largo de su carrera ha desempeñado "un papel clave en la transformación y profesionalización del grupo empresarial liderando una nueva etapa marcada por el impulso del modelo corporativo con la constitución del holding, la reestructuración de las áreas de negocio y el impulso del Plan estratégico a 2030 que busca la escalabilidad, internacionalización y la transformación de marca de Grupo Gimeno en Nealis, consolidando su crecimiento y posicionamiento".

Myriam Gimeno, junto al equipo de Nealis al recibir el galardón. EE

Tras esta fase regional, Myriam Gimeno pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país.

Además, Myriam Gimeno optará al galardón nacional. La empresaria que gane la fase nacional tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.

Diez años de premios

La entidad suma una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’. En este tiempo, el galardón ha distinguido a empresarias referentes como Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora y consejera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta de Ayesa; o Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró.

También a Pilar Martínez-Cosentino, consejera delegada de Grupo Consentino; Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt; María José Cascajo, fundadora de HC Clover; Judith Viader, CEO de Frit Ravich, y Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne y ganadora nacional de la pasada edición, entre otras.

El acto de entrega del galardón ha contado con la participación de Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, quien ha destacado que "historias como la de Myriam Gimeno demuestran que el liderazgo empresarial femenino no solo transforma compañías, sino que genera referentes cercanos para otras mujeres y para las nuevas generaciones".

En este sentido, la directora territorial de la entidad financiera destaca que desde CaixaBank pretenden "acompañar a empresarias que, como Myriam, impulsan proyectos sólidos, con arraigo en el territorio y capacidad para abrir camino".