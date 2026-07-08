La Generalitat celebra que el Gobierno "se autoenmiende" y acepte ahora suelo comercial para hacer pisos en zona dana

La Generalitat Valenciana celebra que el Gobierno, a través de la firma estatal de vivienda Casa 47, "se autoenmiende" y acepte ahora suelo comercial y de oficinas para la construcción de viviendas en los municipios que sufrieron la dana de octubre de 2024.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, considera que se han producido "bandazos" en la iniciativa del Ejecutivo, que ha relajado los requisitos del suelo que pueden aportar los ayuntamientos para este proyecto.

"No responde a un cambio voluntario ni a una mejora estratégica, sino que es el reconocimiento directo de un fracaso anunciado tan solo cuatro meses después", asevera.

El dirigente considera que "las condiciones impuestas por el Gobierno y Casa 47 eran tan restrictivas y estaban tan alejadas de la realidad que han provocado el colapso de la convocatoria, obligando al Gobierno de Sánchez a autoenmendarse al resultar inasumible para los ayuntamientos afectados.

Para Fernández, este escenario se demuestra en que "apenas ayuntamientos han podido presentar propuesta alguna". "El rediseño exprés de las bases publicadas el pasado mes de marzo por Casa 47 –que ahora eliminan la superficie mínima del solar y abre la puerta a suelos con calificación terciaria– evidencia el fracaso de un plan que se diseñó ignorando por completo la realidad de las localidades afectadas", asevera.

El dirigente autonómico subraya que "desde la Comunitat Valenciana, tanto el Consell como numerosos ayuntamientos, ya advirtieron cuando se anunció la convocatoria de que los requisitos exigidos dificultaban enormemente la participación de los municipios y reducían considerablemente las posibilidades de captar suelo para la construcción de nuevas viviendas".

"Entonces ya se solicitó de manera reiterada al Gobierno central que se sumara a las acciones que viene desarrollando el Consell para lograr "una coordinación real entre administraciones, que dé soluciones tangibles y ágiles a los ciudadanos", recuerda.

Se reclamó "la asignación directa de los recursos con el fin de sumarlos a las actuaciones de emergencia que ya viene desarrollando con notable éxito la Conselleria de Vivienda y que está permitiendo construir viviendas industrializadas en municipios afectados por la dana".

El plan autonómico

Para el secretario autonómico, "mientras la iniciativa del Gobierno Central se atasca en la burocracia, la administración autonómica ya está actuando sobre el terreno invirtiendo fondos propios y ejecutando obras de construcción industrializada en los municipios más castigados por la catástrofe".

"La administración autonómica cuenta con herramientas excepcionales, ágiles y adaptadas al territorio como son el Plan Vive Dana, que no exige requisitos de superficie mínima, y los PRL (Proyectos de Reconstrucción Local), que agilizan al máximo la construcción de vivienda en situaciones de emergencia", asevera.

Se trata de "unos instrumentos clave que otorgan la flexibilidad necesaria para actuar y edificar de forma inmediata sobre toda clase de terrenos, superando el atasco administrativo estatal".

El mandatario resalta que "la Generalitat ya ha movilizado una inversión de 18,7 millones de euros para la construcción de viviendas en Albal, Torrent y Utiel para la construcción de alrededor de 100 viviendas cuya construcción ya está adjudicada".

"Además, trabaja ya con más ayuntamientos y propuestas para avanzar en nuevos proyectos en municipios afectados como Carcaixent, Silla, Chiva y Riba-roja de Túria", concluye.

El anuncio

Como informó EL ESPAÑOL, EL Gobierno de España comprará finalmente a los ayuntamientos de las zonas afectadas por la dana -a través de Casa 47, antigua Sareb, entidad estatal de vivienda- solares de uso terciario -es decir, ideados para espacios comerciales y de oficinas- para la construcción de "viviendas de alquiler asequible".

Este cambio de paradigma será posible tras la flexibilización de criterios para la cesión de suelo que acaba da aprobar la propia Casa 47. En concreto, la entidad relaja los requisitos que deben cumplir los solares en su nueva convocatoria para adquirir suelo de titularidad municipal en localidades afectadas por la dana, destinados a la construcción de vivienda asequible.

Con esta decisión, adoptada a petición de los ayuntamientos, la entidad del Gobierno quiere movilizar una mayor cantidad de suelo que, a su vez, permita impulsar la promoción de vivienda en los municipios que sufrieron los mayores daños durante las riadas del 29 de octubre de 2024, que arrasaron decenas de municipios y acabaron con la vida de 230 personas.

Según informó la entidad estatal, que aprobó la convocatoria el pasado 26 de junio, los nuevos criterios persiguen flexibilizar las condiciones y facilitar la inclusión de las propuestas recibidas por los ayuntamientos.

Esta convocatoria cuenta con una dotación de 22.868.312 euros, tiene como objeto "continuar la reconstrucción urbanística y la revitalización social y económica de los municipios afectados por la catástrofe del 29 de octubre de 2024", así como "favorecer el acceso a una vivienda digna mediante un régimen de alquiler asequible y permanente".

La excepción

Los criterios, como siempre ha ocurrido, establecerán que los solares susceptibles de cesión deben contar con la clasificación de suelo urbano y calificación residencial colectiva en el planeamiento municipal vigente. No obstante, introducen una excepción.

De acuerdo con los nuevos criterios, "serán admitidos suelos con calificación terciaria, siempre y cuando el ayuntamiento se comprometa a impulsar una modificación de la calificación para adecuarlo al uso residencial".

Además, las nuevas bases eliminan el requisito de superficie mínima de solar, pero que permitan la construcción de al menos 25 viviendas. Este cambio de enfoque permite aceptar solares con menor superficie, pero con mayor capacidad de desarrollo en altura, optimizando así el suelo disponible en los municipios.

Se mantiene, en cambio, el requerimiento de que el suelo esté libre de protección patrimonial, restricciones arqueológicas, ambientales u otras limitaciones o cargas que impidan su uso residencial sin acciones previas. Los suelos objeto de cesión deberán cumplir con la normativa vigente en materia de urbanismo, medio ambiente y cualquier otra normativa sectorial de aplicación.

Un mes de plazo

Los nuevos requisitos que deben cumplir los suelos quedan regulados en las bases de esta convocatoria, publicadas este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A partir de esta fecha, los ayuntamientos podrán formalizar la presentación de sus propuestas.

El plazo se reduce a un mes, período en el que se evaluarán las propuestas recibidas y se seleccionarán los solares que cumplan con los requisitos, y se mantendrá abierto hasta seis meses en el caso de que siga existiendo crédito disponible.

La promoción y edificación de estas viviendas estará financiada en su totalidad por Casa 47. Pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente como "herramienta imprescindible para poder garantizar el derecho a la vivienda".

Este parque será gestionado por la entidad estatal, que actuará en el ciclo residencial completo: desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, con el objetivo de garantizar el acceso a "una vivienda digna para toda la ciudadanía".