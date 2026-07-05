El Palacio de Congresos de Valencia cumple 28 años con 3.500 eventos organizados y 2,6 millones de visitantes

El Palacio de Congresos de Valencia cumple 28 años. Casi tres décadas organizando congresos en la capital del Turia que el espacio busca reivindicar a través de una campaña que pone nombre a una forma propia de acoger eventos.

Con el lema de '28 años de congresos al estilo Valencia', el Palacio de Congresos destaca su capacidad como espacio de referencia en la ciudad a través de una identidad construida sobre la hospitalidad mediterránea, la cercanía, la escala humana y una manera de entender los congresos que trasciende al propio recinto.

Así lo ha destacado la institución, la cual, en estas casi tres décadas, ha multiplicado por 4,6 el número de congresos internacionales que la ciudad de Valencia acoge, según los últimos datos de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

Desde que el Palacio de Congresos abrió sus puertas en 1998, el recinto ha acompañado la transformación convirtiéndose en uno de los principales motores del turismo de reuniones.

De hecho, su evolución refleja la consolidación de Valencia como uno de los principales destinos MICE de Europa, pero también demuestra que el crecimiento ha ido acompañado de un modelo propio de acogida y relación con los organizadores y asistentes.

En todos estos años, en datos, el recinto ha acogido 3.498 eventos, ha recibido 2.656.061 visitantes y ha generado cerca de 2,8 millones de pernoctaciones en la ciudad.

"Esto ha contribuido a situar a Valencia en el circuito internacional de los grandes encuentros científicos, profesionales y empresariales", apuntan.

Este "liderazgo" tiene una traducción directa en la economía local. Durante el último ejercicio la actividad congresual generó para la ciudad un impacto económico de 94,7 millones de euros.

Del total, 53,5 millones se generaron directamente a través de congresos y eventos profesionales, mientras que el resto corresponde al impacto indirecto en la economía local, en sectores clave como la hostelería, el alojamiento o los desplazamientos.

'Al estilo Valencia'

Sin embargo, la campaña del aniversario quiere mirar más allá de las cifras. 'Al estilo Valencia' no hace referencia únicamente a una localización privilegiada o a unas instalaciones de referencia internacional. Habla de una forma de entender la hospitalidad.

De una ciudad donde un congreso continúa cuando termina la última ponencia; donde la gastronomía, el clima, la cultura o la proximidad enriquecen la experiencia profesional; y donde la tecnología y la sostenibilidad conviven con una atención cercana y personalizada.

En un sector cada vez más competitivo, esta conexión emocional se ha convertido en uno de los principales factores diferenciales. El Palacio ha evolucionado incorporando innovación, eficiencia y sostenibilidad, sin renunciar a aquello que ha definido su trayectoria desde el primer día: poner a las personas en el centro de cada encuentro.

Su objetivo es seguir creciendo como recinto de referencia internacional, como uno de los grandes ejes de futuro. Pero ese crecimiento también va de la mano del legado. La apuesta estratégica de la entidad es que cada evento que acoge deje una huella real en Valencia.

Congresos que sucedan en Valencia y que aporten valor a la ciudad. Y ese es también el espíritu de la campaña: celebrar 28 años, pero sobre todo proyectar una forma de hacer congresos con un sello propio, "al estilo Valencia".