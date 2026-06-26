La internacionalización de las empresas, clave para "generar competitividad": "Tenemos fortalezas extraordinarias"

"La internacionalización es una apuesta estratégica para ganar competitividad, diversificar riesgos y asegurar un crecimiento sostenible". Así reivindicaron la Generalitat Valenciana y representantes empresariales el papel del comercio exterior en la economía valenciana, como también los programas y ayudas que contribuyen a enfrentar los retos del sector.

Sobre estos desafíos versó el encuentro 'Los desafíos del comercio exterior valenciano', organizado por EL ESPAÑOL junto al Ivace y Valenciaport en la sede de la Cámara de Comercio de Valencia. Durante el debate estuvieron presentes tanto la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano y el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana.

También participaron Cristina Villó, Jefa del Área de Promoción Internacional del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), Jorge Linares, director de la Cámara de Comercio de Valencia, Manuel Herrero, director general de ARVET, Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, y Vicente Ibarra, CFO de THE-ARE.

Sobre la situación que vive el comercio exterior valenciano, Marian Cano destacó la importancia de la internacionalización para "ganar competitividad, diversificar riesgos y asegurar un crecimiento sostenible" en un contexto global marcado por "profundas transformaciones".

"La reconfiguración de las cadenas globales de suministro, la incertidumbre geopolítica, los cambios regulatorios, la transición energética, la digitalización o la creciente competencia internacional son desafíos que exigen capacidad de adaptación constantes, innovación y visión a largo plazo", subrayó la consellera.

Pese a ello, resaltó "las fortalezas extraordinarias de la Comunitat Valenciana" para afrontar esos desafíos. Para respaldar la capacidad de las empresas de la autonomía, Cano puso sobre la mesa cifras de exportaciones que han permitido que la economía valenciana "sea más abierta al mundo y más conectada a los mercados internacionales".

Marian Cano durante su intervención. Kike Taberner

"Nuestras exportaciones han crecido un 33%, el número de empresas exportadoras regulares ha aumentado de forma significativa, las inversiones valencianas en el exterior se han incrementado más del doble y la inversión extranjera recibida se ha triplicado", apuntó.

Es por ello que hizo hincapié en el compromiso de la Generalitat de impulsar "políticas que favorezcan la competitividad, la innovación, la transformación digital, la atracción de inversiones y la apertura a nuevos mercados".

"Con medidas concretas, con planes adaptados a las necesidades de las empresas y de cada uno de los mercados, con una Red Exterior de Ivace+i Internacional que está experimentando la mayor ampliación de su historia y con incentivos y ayudas que refuerzan la apuesta de las empresas en los mercados exteriores", explicó.

En la misma línea, José Vicente Morata también agradeció la apuesta de la Generalitat Valenciana y de las empresas por explorar nuevas vías de cara a la internacionalización. "Se busca la colaboración y las cosas están saliendo, los datos están ahí y hay que seguir en esa misma línea", expuso.

"Entre todos tenemos, no solamente que mantenerla, sino mejorarla, y eso se hace con trabajo continuo. La relación con la administración es muy buena, muy ágil, y tenemos ejemplos que nos trasladan todos los días", recalcó Morata.

José Vicente Morata durante el debate. Kike Taberner

Por su parte, Cristina Villó expuso los datos del comercio exterior valenciano en los últimos años al tiempo que indicó que el sector vive "años de incremento sostenido y cuenta con sectores afectados", pero que "está demostrando una fortaleza importante".

En datos, las exportaciones superaron los 13.100 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2026, lo que supone un crecimiento acumulado del 4,2%. "Este dato duplica el crecimiento del resto de las exportaciones de España, de hecho, solamente en este mes de abril, el crecimiento ha sido del 9,4%", apostilló.

Además, como Jefa del Área de Promoción Internacional del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), destacó la apuesta de la institución por el apoyo a la internacionalización de las empresas valencianas con el aumento de delegaciones de 35 a 62 en todo el mundo.

"Vamos a cubrir mercados de oportunidad como el norte de Europa o los países bálticos, el sudeste oriental o mercados más importantes de Asia o el norte de África. Queremos apoyar a empresas para que sea más sencillo acceder a las oportunidades", afirmó.

Por último, apuntó la necesidad de que "Europa impulse la industrialización". En este sentido, Villó abogó por "una política industrial fuerte" y favorecer la internacionalización de las empresas a través de subvenciones como las de promoción exterior, entre muchas otras puestas en marcha desde Ivace.

Cristina Villó, Jefa del Área de Promoción Internacional del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i)

En esta misma línea, Jorge Linares, en representación de Cámara Valencia, resaltó la "fortaleza notable del comercio internacional valenciano en un contexto de extrema dificultad". "Estamos creciendo a pesar de las dificultades, lo que demuestra una gran capacidad de adaptación y resiliencia de las empresas valencianas", subrayó.

En cuanto a los problemas que enfrenta el sector hizo hincapié sobre la incertidumbre política, la cual, según él, "afecta a costes energéticos y ralentiza el comercio internacional". También subrayó la "presión por la competencia internacional" y la "volatilidad" de los mercados por el contexto global.

Al igual que Villó, Linares apuesta por "reforzar su posicionamiento en Europa y buscar la diversificación" en países como México, Argelia o Australia. "Hay que desarrollar una estrategia doble, posicionarse en Europa y buscar nuevos mercados", afirmó.

Jorge Linares durante el debate. Kike Taberner

De igual manera, además de agradecer y resaltar el apoyo de la Administración valenciana, puso de manifiesto la necesidad de avanzar en infraestructuras como el Corredor Mediterráneo o la red ferroviaria. "Todo lo que sea subir el nivel de las empresas hará que tengamos una mejor economía".

Comercio exterior por sectores

En representación de la Agrupación Española de Empresas Exportadoras, Manuel Herrero, director general de ARVET, destacó que Valencia ocupa el tercer lugar en provincias exportadoras y que cuenta con un crecimiento de más de un 10%. "Son datos muy positivos en la Comunitat Valenciana", subrayó.

Sin embargo, se mostró crítico con el impacto de las normativas de la Unión Europea. "Nos hacen mucho daño, hacen falta más costes y recursos humanos para cumplir mientras que los productos de fuera no cumplen", afirmó.

"La normativa de la UE es terrorífica, trae encarecimiento costes, aranceles y concentración de mercados, lo que impide la diversificación de los propios mercados", explicó.

De igual manera, destacó que existen "nuevas oportunidades" fuera de las fronteras europeas. "Hay nuevos mercados y oportunidades: en África, Argelia ha crecido mucho. También están Sudáfrica, Egipto, Marruecos o Túnez", apuntó.

Por otro lado, en cuanto al mercado estadounidense, explicó que en lo referente a los sectores en los que opera ARVET, están creciendo "en dos dígitos". "Estados Unidos es el primer país fuera de la UE donde más exportan las empresas valencianas", aseguró.

Manuel Herrero, director general de ARVET. Kike Taberner

En el sector citrícola, Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, lamentó la "pérdida de competitividad del sector primario frente a países terceros".

Las empresas que forman parte de este sector se encuentran en una situación de riesgo de pérdida de competitividad en el mercado nacional e internacional, lo que, según explicó Sanfeliu, "afecta directamente a los menos competitivos, los minifundios, que son lo primero que desaparece".

En concreto, la presidenta de la organización señaló problemas como el envejecimiento de los agricultores, el solapamiento de producción con los países terceros, la hiperregulación, las exigencias fitosanitarias o la aparición de enfermedades y plagas sobre los cultivos como algunas de las principales dificultades que enfrenta el sector en la actualidad.

En especial, junto con la producción de otros países como Sudáfrica o Turquía en los cítricos, Sanfeliu apuntó directamente al impacto del cambio climático, ya que, según explicó, cada vez hay "más noches tropicales y ecuatoriales".

Para incrementar la defensa de las empresas que trabajan en el sector y que se unen en la asociación, Sanfeliu solicitó que a las centrales hortofrutícolas comercializadoras se les apliquen los mismos códigos y ayudas que a la industria, y dejen de ser consideradas exclusivamente como sector primario.

Inmaculada Sanfeliu durante el debate. Kike Taberner

Finalmente, Vicente Ibarra, CFO de THE-ARE, relató la historia de la empresa valenciana que nació como startup y que, gracias al trabajo realizado y a una fuerte presencia y alcance en redes sociales, se ha convertido en una marca reconocida de moda con presencia internacional que ya ha aterrizado en Perú y Chile.

"Cuando la empresa toma cierto volumen, hay que crecer a nivel internacional. Darnos a conocer es fundamental, las redes sociales son internacionales y analizarlas nos ha permitido tener una visión de cómo llegar a nuevos mercados", aseguró.

De hecho, esa presencia en redes les ha permitido "crecer de manera natural" en uno de los mercados más complejos de la actualidad, el estadounidense, debido a la política arancelaria y, en el caso de la moda, "de las diferencias culturales" respecto a España u otros países como México.

"Hemos cambiado hasta tres veces de estrategia en Estados Unidos, pero sigue siendo el principal mercado por dificultad económica y también por potencial", detalló Ibarra.

Vicente Ibarra durante el encuentro. Kike Taberner

En cuanto a la internacionalización de empresas como THE ARE, Ibarra es consciente de que requiere tener una estructura trabajada y definida. "Es muy difícil abrir una sola tienda, la estructura que requieres para abrir en un país es compleja. "Hace falta tener volumen, con garantías y con un plan de negocio claro a corto o medio plazo", afirmó.

Sin embargo, al igual que el resto de participantes del debate de empresas, asociaciones y administraciones, aseguró que la internacionalización de las empresas es clave para dinamizar el comercio exterior valenciano. Algo en lo que todos coincidieron que es fundamental para enriquecer la economía valenciana e internacional.