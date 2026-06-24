Power Electronics dispara un 27% su potencia instalada en solo un año: lo empezó con 150 GW y espera cerrarlo con 190

Power Electronics, compañía especializada en la fabricación de inversores para almacenamiento energético, ya ha alcanzado los 170 GW de potencia en corriente alterna (AC) instalada en todo el mundo, y espera cerrar 2026 en 190, un 27% más que en 2025.

Así se desprende del comunicado emitido este martes por la firma valenciana, que consideró que este hito "consolida su posición como actor clave en tecnologías de conversión de potencia en un contexto marcado por la creciente demanda de sistemas energéticos más flexibles, robustos y resilientes".

La compañía presentará este avance en The smarter E Europe 2026, que se celebrará del 23 al 25 de junio en Múnich. Allí mostrará "las últimas soluciones en el stand B3.330".

"El crecimiento desde los 150 GW alcanzados a cierre de 2025 hasta los 170 GW a mediados de 2026 refleja la solidez de su expansión internacional y su capacidad para responder con soluciones fiables y escalables a las necesidades de aplicaciones cada vez más exigentes. Esta evolución, además, sienta las bases para continuar creciendo, con el objetivo de alcanzar los 190 GW de potencia AC instalada a finales de 2026", precisó la firma.

Este hito "está estrechamente vinculado al crecimiento de Power Electronics en mercados estratégicos, especialmente en el ámbito del almacenamiento energético, donde ha reforzado su liderazgo en regiones como Estados Unidos, Australia y Reino Unido, impulsado por la creciente demanda de soluciones de flexibilidad y soporte a red".

Asimismo, la compañía ha experimentado un crecimiento destacado en Europa, especialmente en países como España, Italia, Lituania y Polonia, Según expone, ha "consolidado su posicionamiento en un mercado en el que la resiliencia, la estabilidad del sistema y la capacidad de integración son factores clave".

Power Electronics se autodefine como "el fabricante líder de inversores solares en Europa, Oceanía y América, y el líder mundial en inversores para almacenamiento energético".

"Con 38 años de trayectoria, la compañía ha desarrollado proyectos en 36 países a través de sus divisiones de solar, almacenamiento energético, data centers, movilidad eléctrica e industria", subraya.

'Grid-forming' y flexibilidad

En almacenamiento energético, Power Electronics impulsa soluciones orientadas a reforzar la estabilidad de red y aportar una mayor flexibilidad al sistema, con especial foco en las capacidades grid-forming.

Sus inversores de baterías PCSM y Multi PCSM "están diseñados para aplicaciones de almacenamiento de gran escala, permitiendo la conexión directa a redes de media tensión y facilitando el diseño y la puesta en marcha de las plantas".

"Su arquitectura modular permite configuraciones escalables y una mayor disponibilidad, mientras que las FRU (Field Replaceable Units) facilitan un mantenimiento rápido y eficiente. Estos inversores son compatibles con todas las tecnologías de baterías y pueden operar tanto en modo grid-following como grid-forming, ofreciendo un sólido soporte a la estabilidad de red y a la flexibilidad del sistema", precisó.

A esta propuesta "se suma el convertidor Freesun DC/DC, una solución híbrida avanzada diseñada para arquitecturas con acoplamiento en DC que permite acoplar energía fotovoltaica a la vez que disponer de una conexión directa entre el sistema de almacenamiento y el convertidor DC/AC".

La misma posibilita "una operativa completamente grid-forming y combinando la eficiencia de los sistemas con acoplamiento en DC con la robustez de las plantas con acoplamiento en AC. De este modo, se mejora la estabilidad del sistema, se optimiza la inversión y se incrementa el rendimiento global de la planta".

"Power Electronics traslada además a Europa una amplia experiencia en tecnologías grid-forming, especialmente procedente de mercados como Australia, donde estas soluciones ya desempeñan un papel esencial en la estabilidad de red y en la integración de energías renovables", según indicó.

Data centers

Como parte de su estrategia de crecimiento, Power Electronics ha reforzado "su posicionamiento en data centers, una línea de negocio estratégica impulsada por la rápida expansión de la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento".

"Para dar respuesta a las crecientes necesidades energéticas de la infraestructura digital, la compañía ofrece una propuesta integral que combina tecnologías avanzadas de conversión de potencia y control de refrigeración. Entre ellas destaca el AIPCS, un sistema integrado de alimentación de media tensión a 800 VDC diseñado para arquitecturas de data centers de alta densidad, que permite mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas energéticas", expuso.

Esta propuesta se complementa "con los inversores de baterías PCSM y Multi PCSM, equipos de almacenamiento en media tensión para aplicaciones utility-scale que proporcionan una respuesta rápida, alta calidad de potencia y capacidades avanzadas de soporte a red, garantizando continuidad de suministro y resiliencia energética".

"A ello se suma el variador de frecuencia de media tensión XMV670, desarrollado específicamente para posibilitar un control preciso y eficiente de los sistemas de refrigeración, optimizando el rendimiento y reduciendo el consumo energético global".

En conjunto, estas tecnologías "permiten desarrollar infraestructuras de data centers escalables, preparadas para la era de la IA y capaces de operar en entornos de carga altamente dinámicos sin comprometer la estabilidad operativa".

"Porfolio solar"

En la división Solar, Power Electronics presentará el inversor solar HEM y el convertidor Freemaq DC/DC, con el que "refuerza su propuesta de valor para plantas fotovoltaicas e híbridas a gran escala".

"El inversor solar HEM es una solución llave en mano que integra equipos de media tensión en un único contenedor, simplificando el diseño de la instalación y reduciendo los costes de conexión. Combina las ventajas de la arquitectura de inversor central con un enfoque modular, lo que permite una operación eficiente, altas prestaciones y un mantenimiento más sencillo. Además, el HEM facilita configuraciones híbridas gracias a su integración con convertidores DC/DC, dando soporte a aplicaciones solar-plus-storage", concretó.

En estos entornos híbridos, "el convertidor Freemaq DC/DC maximiza el rendimiento de las plantas solares al incorporar funcionalidades clave como el desplazamiento de energía, el control de la rampa de potencia, la respuesta en frecuencia y el aprovechamiento de la energía que, de otro modo, se perdería por clipping".

"Su diseño modular y su compatibilidad con todas las tecnologías de baterías permiten configurar plantas más flexibles, mejorando tanto la eficiencia como la rentabilidad a largo plazo", agregó.

En conjunto, estas soluciones "reflejan la capacidad de Power Electronics para desarrollar sistemas integrados de solar y almacenamiento adaptados a las necesidades cambiantes de los grandes proyectos renovables".

Resiliencia y fiabilidad

En The smarter E Europe 2026, Power Electronics "reforzará su posicionamiento en el mercado europeo con una propuesta basada en fabricación europea, cadenas de suministro resilientes, tecnología fiable y soluciones ciberseguras".

Su porfolio "responde a las necesidades actuales del mercado, en el que las tecnologías grid-forming, la flexibilidad del sistema y la capacidad de integración adquieren un peso cada vez mayor".

"Las soluciones de Power Electronics están diseñadas para responder a los requisitos de los nuevos sistemas energéticos, alineándose al mismo tiempo con los marcos regulatorios europeos y facilitando proyectos vinculados a financiación de la UE e infraestructuras estratégicas", destacó la firma.

Esta propuesta "se ve además reforzada por Power On Support, el modelo de servicio posventa de Power Electronics, que proporciona soporte técnico integral durante todo el ciclo de vida de cada proyecto".

"Crecimiento sostenido"

Para Power Electronics, "los 170 GW de potencia AC instalada no solo reflejan la dimensión global de Power Electronics, sino también el crecimiento sostenido registrado en los últimos meses en mercados clave a nivel internacional".

"Esta expansión refuerza el papel de la compañía como socio de referencia tanto para proyectos de gran escala como para aplicaciones críticas, en sistemas energéticos cada vez más complejos, donde la integración, la flexibilidad y las prestaciones son elementos determinantes", concretó.

En The smarter E Europe 2026, "Power Electronics mostrará cómo sus soluciones para solar, almacenamiento y data centers convergen para dar respuesta a una nueva generación de infraestructuras energéticas, preparadas tanto para las exigencias de la digitalización como para los retos de la transición energética".

“Alcanzar los 170 GW de potencia AC instalada es el resultado del fuerte crecimiento registrado en los últimos meses y refleja la confianza de nuestros clientes en nuestra tecnología a nivel global. Este impulso, especialmente en mercados como Europa, Estados Unidos y Australia, nos permite seguir escalando nuestras soluciones y contribuir al desarrollo de la próxima generación de sistemas energéticos", explicó Raúl Padierna, CSO de Power Electronics.