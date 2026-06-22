Requena Ciudad Española del Vino 2026 se presenta ante Valencia con una gran celebración en L'Umbracle

La carrera de Requena Ciudad Española del Vino 2026 continúa con su llegada a la capital. La siguiente parada del recorrido tendrá lugar la tarde del 2 de julio en Valencia con una gran fiesta en L'Umbracle para presentar el galardón en la capital del Turia.

El evento contará con todos los ingredientes para que Requena Ciudad Española del Vino 2026 "luzca como merece", tal y como ha subrayado la organización en un comunicado.

Los stands estarán ocupados por bodegas con vinos y cavas de Requena y colectivos muy representativos de la localidad.

La parte gastronómica combinará esa esencia de Requena, acompañada por productos gourmet que harán que la ocasión sea única. Todo ello aderezado con música, con un DJ de la sala amenizando la velada.

El evento funcionará con un sistema de tickets. Con un precio de 15 euros, la entrada incluirá cuatro degustaciones de bebida. La gastronomía podrá adquirirse de manera independiente en cada uno de los stands.

Desde bocados de Requena a ostras y salazones, pasando por más sorpresas que convertirán la cita en inolvidable. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada para evitar colas en 5bseleccion y Enterticket, como han apuntado

El objetivo es que Requena luzca como merece. Que las copas se llenen de tintos, blancos, rosados y cavas de las bodegas de calidad. Que sus aromas embriaguen a los presentes y que sus sabores los conquisten para siempre.

Con todo, Requena Ciudad Española del Vino 2026 va a continuar con una agenda de eventos y acciones que tienen como objetivo situar a la ciudad del interior de la provincia de València como referencia obligada como destino vitivinícola en el territorio nacional.