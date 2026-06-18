Confirmado: las nuevas ayudas de hasta 37.500 euros para invertir en municipios en riesgo de despoblación

Una nueva línea de ayudas permitirá respaldar proyectos que contribuyan a crear, consolidar y ampliar la oferta turística exclusivamente en pueblos en riesgo de despoblación.

El importe máximo por entidad beneficiaria será de 37.500 euros y podrá alcanzar el 75% del coste subvencionable.

Podrán optar a estas subvenciones empresas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, así como personas trabajadoras autónomas y empresas adheridas al programa Creaturisme.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 22 de junio y finalizará el 3 de julio de 2026.

La tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Generalitat y del trámite específico habilitado para este programa.

Turisme Comunitat Valenciana publicó este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la nueva partida destinada a impulsar la actividad turística en municipios de la Comunitat Valenciana, dotada con un presupuesto de 750.000 euros para el ejercicio 2026.

Se trata de una nueva convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a respaldar iniciativas turísticas que favorezcan la dinamización económica y social.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, subrayó que el objetivo es contribuir a frenar la despoblación mediante el impulso de la actividad turística en los municipios del interior.

Remarcó, asimismo, que el turismo "es una herramienta clave para avanzar en la cohesión territorial, poner en valor los recursos locales y favorecer que los pueblos puedan desarrollar propuestas turísticas sostenibles, atractivas y con continuidad en el tiempo".

La consellera de Turismo señaló que esta nueva línea de ayudas se enmarca en la estrategia de Turisme Comunitat Valenciana orientada a generar oportunidades en el territorio, favoreciendo la diversificación económica.

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, resaltó: "Estamos tratando el reto de la lucha contra la despoblación, no sólo mediante el mantenimiento y mejora de las líneas presupuestarias, sino también a través de un trabajo transversal del Consell en su conjunto, con una mirada en positivo de cada una de las consellerias hacia todos los municipios de interior que sufren este fenómeno".

Uno de los requisitos es que no se contemplarán actuaciones cuyo coste subvencionable sea inferior a 15.000 euros.

Turisme Comunitat Valenciana ha organizado para el 19 de junio una jornada online dirigida a informar a las personas interesadas sobre esta nueva línea de ayudas.

Qué se subvenciona

Entre las actuaciones subvencionables se incluirán proyectos de actividades turísticas, gastos de personal vinculado al proyecto, alquiler de locales comerciales o vehículos necesarios para su desarrollo, contratación de servicios externos, campañas de promoción y publicidad, así como impuestos locales y gastos de auditoría de la cuenta justificativa.

La convocatoria se dirige a iniciativas que integren un conjunto de actividades o actuaciones de carácter periódico o con continuidad temporal, por lo que no sirven las propuestas basadas en una acción puntual.

Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Con esta nueva línea de ayudas, Turisme Comunitat Valenciana refuerza su apuesta por impulsar la actividad turística como instrumento para combatir el despoblamiento, dinamizar el tejido económico local y generar nuevas oportunidades en los municipios del interior de la Comunitat Valenciana.