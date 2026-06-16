Vicente Lafuente (CEV), sobre la financiación autonómica: "Me gustaría que Sánchez y Feijóó se sentaran a negociar"

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto NúñezFeijóo a negociar conjuntamente la reforma del modelo de financiación autonómica.

"Me gustaría que Sánchez y Feijóo se sentaran a negociar la financiación y se dieran cuenta de que hay que tomar una decisión", ha afirmado. Según él, debería tomarse "por el bien del Estado".

Así lo ha asegurado Lafuente durante la Asamblea General de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que ha tenido lugar este martes en Fundación Bancaja.

En la reunión, que ha contado en la clausura con la intervención del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se han aprobado la memoria de actividades, la liquidación del ejercicio 2025 y el presupuesto de 2026.

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha centrado su intervención en dos ejes: la consolidación interna de la organización y los desafíos externos que condicionan el futuro económico y social de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a la financiación, el presidente de la patronal ha asegurado que "el modelo que hay sobre la mesa es manifiestamente mejorable".

De igual modo, considera que la reforma del sistema debería debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Se han cometido errores, pero aún con todo hay que sentarse a negociar, de forma bilateral y multilateral y con ganas de llegar a acuerdos", ha reiterado.

En este sentido, Lafuente aboga por un "mapa único" de planificación a nivel nacional. "Los planes autonómicos y los planes nacionales en infraestructuras, energía, movilidad o vivienda deben estar trazados en un mismo mapa, no en documentos paralelos que nunca se cruzan", ha defendido.

"El mejor modelo"

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha apelado a la unidad de toda la sociedad valenciana para "conseguir el mejor modelo de financiación autonómica y reclamar las infraestructuras estratégicas que necesita la Comunitat Valenciana".

En relación con la reforma del sistema de financiación, Llorca ha reiterado su postura abierta a la negociación en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera "con la participación de todas las comunidades autónomas".

Por ello, ha insistido en que "no solucionaremos nada si se aborda esta cuestión en reuniones bilaterales que, al final, solo conseguirán enfrentar a unas comunidades con otras".

El president también ha defendido que la Comunitat Valenciana necesita afrontar de manera conjunta otros retos prioritarios, como la aceleración de las obras del Corredor Mediterráneo, las inversiones pendientes en los aeropuertos de Alicante y Valencia o una solución al déficit hídrico estructural.

Además, ha asegurado que "la Generalitat es una aliada del crecimiento de la actividad empresarial y no un obstáculo" en referencia a medidas como la reducción de la burocracia y la rebaja de impuestos.

Túnel pasante

Además, la CEV ha reclamado al Gobierno de España un calendario vinculante de ejecución del túnel pasante ferroviario de Valencia, "no solo estudios y promesas", ya que es la solución a la plena integración en la red ferroviaria europea pero está "prácticamente a cero".

El presidente de los empresarios valencianos ha asegurado que "no les vale" que el Gobierno tenga el túnel pasante "en fase de estudio", y por eso irán a Bruselas para poner en "el mapa una necesidad vital", ya que ha dicho que se están desarrollando autopistas ferroviarias que pasan todas "por una estación pequeña".

A esta obra, ha apuntado, se suman otras infraestructuras aún pendientes como la conexión ferroviaria del Aeropuerto Alicante-Elche, la CV-10, el Plan Vertido 0 o mayores avances en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Dana y Corredor Mediterráneo

Por otro lado, Lafuente ha tildado de "prioridad ineludible" la recuperación del territorio afectado por la dana y ha solicitado a los grupos parlamentarios que en el trámite parlamentario "den un sí" a la aprobación del crédito de 1.300 millones de euros para la Generalitat Valenciana.

En materia de infraestructuras, Lafuente ha denunciado que el Corredor Mediterráneo es la infraestructura de movilidad más importante para la competitividad del arco mediterráneo español y tiene en pleno corazón de Valencia, un cuello de botella que lleva décadas sin resolverse.

Por otra parte, ha identificado la saturación de la red eléctrica como otro freno estructural a la inversión. "Hay empresas que quieren invertir aquí, crear empleo aquí, y no pueden porque no hay capacidad en la red para conectarlas. Y si no pueden conectarse aquí, se van a otro sitio", ha lamentado.

Respecto a los presupuestos autonómicos, ha agradecido que se hayan presentado y, a falta del trámite parlamentario, ha calificado las partidas destinadas a organizaciones empresariales y sindicales como adecuadas.