Ya es oficial: la ayuda de hasta 50.000 euros para hacer obras en municipios con riesgo de despoblamiento

Nuevas ayudas dirigidas a los municipios con mayor riesgo de despoblación de la Comunitat Valenciana. La Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia ha convocado ayudas con un presupuesto inicial de 500.000 euros para acometer diferentes actuaciones en estas localidades.

En concreto, los nuevos subsidios propuestos por la Generalitat Valenciana están destinados a actuaciones en edificios, espacios e infraestructuras municipales en las localidades en riesgo de despoblamiento de la Comunitat Valenciana para 2026.

Es la primera vez que se convoca esta orden, cuyo objetivo es "mejorar infraestructuras y espacios donde se ofrecen servicios públicos esenciales para los habitantes de estos municipios, con la finalidad de promover las condiciones para retener y atraer población".

Así lo ha detallado la Administración valenciana, que también ha especificado que los beneficiarios solo podrán ser los municipios en riesgo de despoblamiento de la autonomía.

Estos pueblos están definidos en el artículo 15 de la Ley 5/2023 al cumplir determinados indicadores demográficos y territoriales (densidad de población baja, pérdida de población, crecimiento vegetativo negativo o envejecimiento).

También aquellos incluidos en el artículo 15.3 de esta ley, que incorpora otros municipios con problemas demográficos menos intensos, pero que también requieren atención desde la perspectiva del equilibrio territorial.

La concesión de las subvenciones recogidas en esta resolución se tramitará por el procedimiento de concurrencia competitiva. Los importes a percibir oscilarán entre un mínimo de 5.000 euros hasta 50.000 euros como máximo.

Las solicitudes para la obtención de estas subvenciones se presentarán de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat. El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días desde el pasado viernes, día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial (DOGV).

Una vez concedidas, las solicitudes se ordenarán de forma prelativa, de menor a mayor importe de presupuesto, hasta agotar el crédito presupuestario, de acuerdo con varios tramos.

Se podrá conceder hasta el 100% del presupuesto de las actuaciones a realizar en el caso de municipios con un presupuesto municipal inferior o igual a 600.000 euros; hasta el 80% del presupuesto en el caso de municipios con un presupuesto superior a 600.000 euros e inferior o igual a 1.500.000 euros, y hasta el 60% del presupuesto a los municipios con un presupuesto municipal superior a 1,5 millones de euros.

Actuaciones subvencionables

Serán subvencionables las obras de mejora o rehabilitación en las fachadas y las cubiertas de edificios públicos municipales, como revestimiento, pintura, retejado, sustitución y homogeneización de carpinterías exteriores.

También obras en las principales calles y plazas, como pavimentación, peatonalización, urbanización, supresión de barreras arquitectónicas y embellecimiento de los accesos con rediseño, y/o la instalación de elementos conmemorativos, señalética e iluminación.

En la orden de ayudas se incluyen actuaciones sobre los elementos y los equipamientos del mobiliario urbano del municipio de carácter inventariable, como acondicionamiento, mantenimiento, mejora, embellecimiento, adquisición y reposición.

Se podrán costear con estas ayudas otros gastos que sean necesarios para las actuaciones anteriores, como los de redacción de proyectos, memoria, de dirección de obras y otros, hasta un máximo del 10% del coste de ejecución de la obra subvencionada.