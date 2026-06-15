Arcadi España, a Llorca: "Un nuevo modelo que ofrece 3.669M€ más a la Comunitat, como mínimo se debe negociar"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que la Comunitat Valenciana se siente a negociar el nuevo sistema de financiación autonómica y no rechace participar en la ronda de reuniones que el Gobierno mantendrá con las CCAA para lograr un acuerdo.

"Como mínimo, un nuevo modelo que ofrece a la autonomía 3.669 millones de euros más, se debe negociar. Lo primero es que haya diálogo", ha dicho el alto cargo, que ha recordado que esta semana arrancarán los encuentros bilaterales entre Hacienda y las autonomías.

La primera, será Canarias y, tal y como ha apuntado, posteriormente se irán agendando el resto de encuentros con aquellos territorios "que sí se han prestado al diálogo: Asturias, Castilla y La Mancha, Cataluña...".

Tras mantener un encuentro con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, y con los representantes de UGT-PV, Tino Calero, y de CCOO-PV, Ana García, España ha reconocido que el Gobierno busca una "solución estructural" al problema de financiación que tiene la Comunitat Valenciana.

"Somos conscientes de que el FLA no es suficiente, pero por primera vez un modelo es bueno para la Comunitat. He sido conseller de Hacienda y conozco los problemas de caja de la autonomía", ha advertido el ministro.

Por ello, ha reclamado al Gobierno valenciano que no busque "excusas" para sentarse a dialogar: "Tenemos una oportunidad histórica. No la desaprovechemos. No he venido a confrontar, pero no entiendo el 'no' de la Generalitat a hablar y negociar".

"Espero que si la respuesta que tenga que dar el señor Llorca es entre elegir a Feijóo o las mejoras para la Comunitat Valenciana, la respuesta sea la Comunitat Valenciana. No es el momento de partidismo, ni cortoplacismos", ha reclamado España.

En este sentido, el ministro ha asegurado que el objetivo del Gobierno sigue siendo aprobar el nuevo modelo en 2026 para que este pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

La idea sería, si bien no lo ha dado por cerrado, poder celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de verano tras concluir las reuniones bilaterales con las autonomías. Tras este, la propuesta de reforma debería remitirse al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

Con estos mimbres, ha subrayado que no descarta "el voto de nadie", incluso del PP, para que finalmente apoyen el nuevo sistema, que fue pactado con Cataluña y anunciado por ERC. "Yo no descarto el voto de nadie; no tiro la toalla con el voto del PP".

4.000 millones del FLA

Por otro lado, el ministro de Hacienda ha reclamado al PP que apoye en la Cámara Baja la convalidación del decreto ley de las entregas a cuenta: "Es fundamental para garantizar la financiación de los ayuntamientos. Le pido que vote a favor porque es una medida importante para los ciudadanos independientemente de donde vivan".

España, ha recordado tras el encuentro con sindicatos y patronal que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de esta tarde aprobará 4.000 millones para la Comunitat Valenciana: 1.904 millones de euros del ExtraFLA y otros 2.126 del FLA ordinario del tercer trimestre.

Una medida que previamente había comunicado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con quien había mantenido una reunión apenas unos minutos antes que con la CEV, UGT y CCOO.