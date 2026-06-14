La oferta de la promotora valenciana Cyblo para estrenar vivienda en alquiler en un 'co-living' desde 850€ al mes

Un edificio de obra nueva destinado únicamente al alquiler de "larga estancia". Ese es el propósito del bloque de viviendas que la promotora familiar Cyblo Real Estate ha levantado en la localidad de Picassent, en la provincia de Valencia, y que ya se encuentra en fase de comercialización.

Bajo el nombre de 'Cyblo Two', es el segundo edificio de la promotora en la provincia en su apuesta por el modelo Build to Rent. Se trata de un nuevo bloque destinado a alquiler asequible y que contará con un total de 17 viviendas distribuidas en cuatro plantas, 22 plazas de garaje y varios trasteros.

Pero, además de por su filosofía de vivienda nueva destinada íntegramente a alquiler asequible, el nuevo edificio destaca por su voluntad integradora y de "crear comunidad" entre todos los residentes que se encuentren en las viviendas.

Para ello, el edificio contará con una zona chill-out de 150 m2 en la azotea con barbacoa y tendederos, un gimnasio privado para cuidarse, una sala multiusos con TV y aparcamiento exclusivo para patinetes y bicicletas.

Los espacios comunes, la identidad 'co-living' y las calidades "premium", son el buque insignia de esta nueva promoción. Así lo recoge el dossier que han elaborado para dar a conocer todas las funcionalidades de los espacios y los detalles de la promoción.

En cuanto a la disposición interna del bloque de viviendas, 15 de los pisos cuentan con dos habitaciones y dos baños. Por otra parte, uno de ellos tiene dos habitaciones y un baño mientras que el último tiene una habitación y un baño.

El edificio comenzó a construirse en el año 2024, dos años después, para el tercer trimestre de este mismo año, en octubre de 2026, está previsto que se entreguen los pisos.

La conciencia medioambiental y el ahorro energético son pilares fundamentales en la construcción del edificio, tal y como resalta la promotora valenciana.

Cyblo Two contará con la máxima calificación energética A, incorporando tecnologías de vanguardia como la aerotermia para el agua caliente sanitaria, aire acondicionado y un sistema de ventilación con recuperador de calor. Soluciones que "garantizan el máximo confort interior y reducen drásticamente el consumo energético en la vivienda".

'Todo incluido'

El alquiler en este bloque funciona bajo un modelo 'Todo Incluido'. La cuota mensual cubre directamente el disfrute de la vivienda de obra nueva, una plaza de garaje y, en la mayoría de los modelos, también un trastero.

En concreto, el precio ya integra el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los gastos de comunidad y el seguro de impago. Todo esto se formaliza a través de un contrato de larga estancia de siete años, el cual se puede rescindir a partir de los seis meses (con dos meses de preaviso).

Además de los espacios y aspectos fiscales, el alquiler incluye una serie de servicios de gestión y mantenimiento, entre los que resaltan las altas gratuitas de agua y luz, la documentación contractual digitalizada y la resolución rápida de cualquier incidencia.

Todos los precios de alquiler están por debajo del umbral de los 1.000 euros. El más barato, en la planta baja, tiene un coste mensual de 850 euros, mientras que el más caro se encuentra en la cuarta planta y tiene un precio de 995 euros al mes.

Edificio durante la noche. EE

Sin embargo, cabe recordar que para poder acceder al alquiler, aunque los precios son económicos dado el mercado inmobiliario actual, hay una serie de requisitos.

Solo serán considerados para arrendar un inmueble aquellas personas o familias que cuenten con un ingreso mínimo de 2.800 euros mensuales y que, además, tengan un contrato laboral indefinido.

"Completamente equipadas"

Cada vivienda incluye una plaza de garaje, con opción de carga para vehículos eléctricos, y un trastero para la mayoría de los modelos. El acceso al garaje está garantizado exteriormente.

Las viviendas están listas para entrar a vivir. Incluyen cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos, baños amueblados con mampara, armarios empotrados, zona de teletrabajo e iluminación LED en todas las estancias, tal y como destaca la promotora.

Además, para favorecer esa sensación comunitaria, cuenta con una terraza azotea comunitaria de 150 metros cuadrados en la cuarta planta. Este espacio de esparcimiento incluye una zona chill out, área de barbacoa y tendederos.

Terraza comunitaria del edificio. EE

El edificio "fomenta la comunidad y el bienestar". Incluye acceso libre a un gimnasio privado equipado de 40 metros cuadrados, sala multiusos o TV-Lounge y aparcamiento exclusivo para bicicletas y patinetes.

Conectividad

La conectividad de la zona es excelente mediante transporte público. A solo 450 metros se encuentra la Línea 1 de Metro, directa al centro de Valencia, junto con la línea 181 de autobús.

La promotora también resalta que, en cuanto a servicios esenciales, existe un supermercado a 170 metros, una farmacia a 250 metros y un centro de salud con urgencias a unos 500 metros.

La ubicación resulta idónea para familias y el ocio cultural, disponiendo de una guardería a 400 metros, colegios en las proximidades y el centro cultural AUMA a solo 250 metros de distancia.