María Isabel Moreno, nueva presidenta del Consejo Rector de Consum en sustitución de Francesc Llobell

Consum ha renovado su Consejo Rector, que en su primera reunión ha nombrado presidenta a María Isabel Moreno Gil, la primera mujer en la historia de la cooperativa en ocupar este cargo.

De esta manera, Moreno toma el relevo de Francesc Llobell, que se cesa voluntariamente tras 16 años en el cargo, tal y como explica la Cooperativa en un comunicado.

El Consejo Rector se renueva cada cuatro años, conforme a los estatutos de la Cooperativa. Dado que los anteriores consejeros fueron elegidos en el año 2022, correspondía este año elegir el nuevo Consejo Rector, elección democrática que tuvo lugar en la Asamblea General que Consum celebró este jueves.

El órgano lo forman 12 socios, a partes iguales, seis socios trabajadores y seis socios consumidores.

Por parte de los socios trabajadores han resultado elegidos: Rosa Sánchez Martínez, Gabriel Bejerano Parra, Belén Caballer Oviedo, Marta Lleó del Caño, Mariano Ruiz García y María Lluc Cuenca Bono.

Por parte de los socios consumidores han sido elegidos: Lorena Mateu Primo, María Carmen Soler Soriano, Cristina Durá Valero, Ricardo Díaz Sánchez, Enrique Cerezo Cebrián y María Isabel Moreno Gil.

En cuanto a la nueva presidenta del consejo, Moreno, nacida en Benetússer en 1960, ha desarrollado toda su carrera profesional en el mundo cooperativo, primero en la cooperativa de estudiantes de Florida Universitaria, y posteriormente en Consum.

En concreto, en la Cooperativa valenciana inició su trayectoria en tienda antes de incorporarse a oficinas centrales y ocupar distintos puestos de responsabilidad.

Fue, además, la segunda mujer en formar parte del Consejo de Dirección de la Cooperativa y, en su última etapa, hasta 2025, estuvo al frente de la Dirección de Administración.

"Reforzar el modelo"

"Asumo esta nueva responsabilidad con el compromiso de seguir reforzando un modelo cooperativo basado en la participación de los socios y en el trabajo por el bien común", subraya Moreno.

"En un entorno cada vez más individualista, el cooperativismo demuestra que avanzar poniendo a las personas en el centro es más necesario que nunca", añade.

Con más de 40 años de reconocido prestigio en la economía social, Francesc Llobell Mas, inició su andadura en 1979 en Caixa Popular. Ha presidido el Consejo Rector desde 2010 siendo reelegido en sucesivas ocasiones.

Bajo su liderazgo, Consum se ha consolidado como la mayor cooperativa española por número de socios trabajadores y consumidores.

Consum estructura sus decisiones a través de un sistema que garantiza la participación de sus socios y una gestión profesionalizada y ágil en el día a día, tal y como subrayan en el comunicado.

El Consejo Rector, elegido por la Asamblea General, es el órgano encargado de definir la estrategia, representar a partes iguales a los socios trabajadores y consumidores y supervisar la marcha de la organización.

Por su parte, la gestión operativa recae en el director general de Consum, Antonio Rodríguez, -en el cargo desde 2024- y en el Consejo de Dirección, equipo responsable de ejecutar los planes y decisiones aprobados. De este modo, el Consejo Rector delega la gestión en el director general y su equipo.