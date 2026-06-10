El Gobierno de España alerta sobre el "engaño" en el origen del arroz e insta a perseguir el "posible fraude"

La comercialización de productos de arroz con la bandera de la Comunitat Valenciana sin que su etiquetado especifique su origen real. Esta es la principal preocupación que La Unió Llauradora i Ramadera ha trasladado a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en su visita a la localidad de Sueca.

El ministro ha visitado este miércoles una parcela de arroz en Muntanyeta dels Sants para "conocer de primera mano la labor de los trabajadores agrícolas en los arrozales valencianos" y reunirse con representantes de la organización profesional agraria.

En cuanto a la denuncia realizada por los agricultores, la organización alerta sobre los efectos de esta práctica, que puede inducir a error al consumidor haciéndole creer que compra arroz valenciano sin ninguna garantía de ello.

Además, agravia al productor local, que sufre competencia desleal por el uso de símbolos de la Comunitat en arroz importado, algo que han denunciado ante la Generalitat Valenciana.

Por su parte, Bustinduy ha explicado que desde Consumo se ha reclamado al Consell que designe a la autoridad competente y acredite la realización de estos controles oficiales sobre la calidad y el etiquetado de los alimentos.

Además, ha recordado que la Generalitat Valenciana es "la única autonomía del Estado que no realiza el control oficial de la información alimentaria".

En 2025, Andrés Barragán, secretario general de Consumo, envió una carta al secretario de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana para reiterarle que "corresponde a las autoridades administrativas responsables de la materia de consumo en cada comunidad autónoma la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones en materia de consumo".

Barragán recordaba en esa misiva, además, que "el incumplimiento por parte de los operadores económicos de esta normativa está tipificado como infracción en materia de consumidores y usuarios".

Informes pasados

Los informes de 2023 y 2024 del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 recogen la información proporcionada por los servicios de inspección de las direcciones generales con competencias en consumo de todas las comunidades autónomas, excepto de la Comunitat Valenciana.

Además, tampoco se han recibido resultados relativos a los controles realizados en el año 2025 por parte de este territorio.

La organización agraria La Unió Llauradora i Ramadera ha trasladado al Ministerio la denuncia presentada ante la Generalitat por el etiquetado del arroz.

Desde el sindicato aseguran que hay superficies que exhiben productos en estanterías identificadas con la bandera de la Comunitat Valenciana sin que el etiquetado indique el origen real de esos productos.

Esto, denuncian desde La Unió, podría inducir a error al consumidor, que cree comprar arroz valenciano sin ninguna garantía de ello, y agravia al productor local, que sufre competencia desleal por el uso de símbolos de la Comunitat en arroz importado.

El ministro Pablo Bustinduy ha instado a la Generalitat Valenciana a realizar los controles que le corresponden y a designar a la autoridad competente para controlar y, en su caso, sancionar estas y otras posibles prácticas fraudulentas en los etiquetados de productos de proximidad.