Ya es oficial: ayudas de hasta 6.000 euros para familias numerosas y monoparentales que cumplan estos requisitos

Varios niños vuelven a las clases en el Colegio de Amparo Albau, en Alaquàs (Valencia), imagen de archivo. Europa Press / Rober Solsona

La Generalitat dará ayudas de hasta 6.000 euros por familia acogedora y numerosa, monoparental y vulnerable con menores a su cargo que fueron afectadas por la dana.

El pleno del Consell aprobó dos decretos para aumentar en 1,52 millones de euros el presupuesto destinado a este colectivo, tras constatar que el número de beneficiarios potenciales supera las previsiones iniciales realizadas.

De este modo, se pretende atender todas las solicitudes de ayudas de las familias que cumplen los requisitos establecidos en las bases reguladoras de los decretos 145/2025 y 146/2025, de 14 de octubre, del gobierno valenciano.

Por un lado, se contempla aumentar en 235.000 euros las ayudas destinadas a las familias acogedoras, tanto en la modalidad extensa como educadora.

Estas ayudas prevén un máximo de 6.000 euros por unidad familiar, en función del número de menores acogidos en el momento en que se produjo la dana.

Así, se destinarán 3.000 euros a aquellas con un menor en acogimiento, 4.000 euros si atienden a dos menores y 5.000 euros en el caso de tres.

Las unidades familiares que tengan a su cargo cuatro o más menores podrán percibir la ayuda máxima, fijada en 6.000 euros.

Por otro lado, se prevé incrementar en 1.290.000 euros las ayudas para el apoyo a las familias numerosas, monoparentales y vulnerables con menores a su cargo.

Esta subvención otorga mil euros por familia numerosa y monoparental y 2.000 euros por familia vulnerable con hijos menores de edad con necesidades especiales a su cargo.

Con el incremento aprobado, la Generalitat podrá dictar resoluciones complementarias de concesión para incorporar a todas las familias que cumplen los requisitos, sin necesidad de abrir un nuevo plazo ni iniciar un nuevo procedimiento administrativo.