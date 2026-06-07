Ya ha entrado en vigor: la ayuda de hasta 350 euros para viajar hasta el 22 de diciembre, incluidos los meses de verano

Ya está disponible la nueva convocatoria Bono Viaje Recuperem Turisme 2026, que dará hasta 350 euros para viajar hasta el 22 de diciembre de este mismo año, incluidos los meses de verano.

Turisme Comunitat Valenciana destinará un total de 9,1 millones de euros al programa con el objetivo de facilitar el acceso a experiencias turísticas a las personas afectadas por la dana de 2024.

La ayuda, publicada este jueves en el DOGV, permite dar continuidad al programa impulsado en 2025, pero está dirigida exclusivamente a las personas empadronadas en municipios afectados por las riadas de octubre de 2024.

Solo aquellas que solicitaron el bono el pasado año y no pudieron utilizarlo por falta de consignación presupuestaria serán las beneficiadas de estos fondos.

Al quedar entonces en lista de espera, no será necesario presentar una nueva solicitud. Cada persona podrá acceder a un único bono.

El bono cubrirá el 100% del coste de la reserva, hasta un máximo de 350 euros, siempre que incluya una estancia mínima de dos noches consecutivas en alojamientos turísticos adheridos al programa.

En caso de que el importe de la reserva supere esa cuantía, se deberá asumir la diferencia.

La subvención podrá utilizarse para viajar por toda la Comunitat Valenciana hasta el 22 de diciembre de 2026, incluidos los meses de verano.

Además del alojamiento, el programa contempla la posibilidad de incluir determinados servicios complementarios asociados a la estancia, como manutención hasta media pensión, tratamientos de salud y bienestar, actividades deportivas, excursiones, animación o aparcamiento.

Bono Recuperem Turisme

La Generalitat Valenciana ha diseñado esta convocatoria con el objetivo de ofrecer las máximas facilidades a las personas beneficiarias.

De este modo, la adjudicación de las ayudas se realizará siguiendo el orden de la lista de espera generada en 2025, de acuerdo con la fecha de formalización de la solicitud, hasta agotar la consignación presupuestaria.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, destacó que esta nueva dotación económica permite dar respuesta a las solicitudes que quedaron pendientes en la anterior convocatoria.

Incidió, además, en que refuerza el compromiso del Consell con las personas afectadas por la dana, al tiempo que contribuye a sostener la actividad del sector turístico en la Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana comprobará de oficio el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria de 2025, sin que las personas beneficiarias deban aportar nueva documentación.

Recibirán por correo electrónico un recordatorio de su número de cita y, posteriormente, otro aviso cuando les corresponda recibir el código, que deberán canjear en una agencia de viajes o establecimiento turístico adherido en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su recepción para formalizar la reserva.

En caso contrario, el bono caducará y no podrá volver a adjudicarse en esta convocatoria.

El Bono Recuperem Turisme 2026 también contribuirá a dinamizar la actividad turística de la Comunitat Valenciana, al impulsar la demanda en alojamientos, agencias de viajes y otros servicios vinculados al sector.

Las empresas turísticas adheridas al programa en 2025 se incorporarán automáticamente a la edición de 2026, mientras que nuevos establecimientos y agencias de viajes podrán sumarse al programa hasta el 30 de noviembre de 2026.