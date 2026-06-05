Adif adjudica la Estación Central de Valencia a Sener por 30M€: tendrá cuatro años para diseñar la terminal subterránea

Adif adjudicó este viernes a Sener la redacción del proyecto básico y de construcción de la nueva Estación Central de Valencia.

La empresa de ingeniería vasca, que obtuvo la mejor puntuación de las 13 ofertas presentadas, tendrá un plazo de ejecución de cuatro años. El valor estimado del contrato es de 30,27 millones de euros. La primera fase del proyecto se adjudicó por 6,1 millones.

De esta manera, se confirma que Sener será la encargada de diseñar una de las infraestructuras más importantes de la ciudad de Valencia, que sustituirá a la actual estación Joaquín Sorolla, que se construyó con carácter provisional.

Se configurará como una estación subterránea, lo que permitirá las circulaciones en anchos convencional y estándar para los servicios de proximidad, alta velocidad y el Corredor Mediterráneo.

Las vías quedarán soterradas en un tramo de aproximadamente 1.200 metros, desde el final de las obras del Canal de Acceso.

Además de convertirse en centro neurálgico del transporte ferroviario de viajeros, la futura estación será un hito arquitectónico de referencia en la capital del Turia, según fuentes de Adif.

Recreación de la futura Estación Central de Valencia. EE

Gracias a su configuración de estación pasante, los trenes que hagan parada en ella no necesitarán invertir la marcha para continuar su trayecto, a diferencia de lo que ocurre en la Estación del Norte, con sus vías configuradas en fondo de saco.

El emplazamiento subterráneo de la nueva estación busca optimizar su encaje en el futuro Parque Central, integrándola plenamente en la estrategia de movilidad de la ciudad, tanto a escala urbana como metropolitana.

Futura Estación Central de Valencia. EE

El proyecto definirá todos los espacios de la estación, adecuándolos a las demandas previstas: áreas de aproximación al edificio y aparcamiento público; vestíbulo, zonas de espera y de control de accesos; zona de andenes; áreas comerciales y de restauración; equipamientos terciarios; dependencias técnicas; etc.

También desarrollará la conexión e integración de la estación en su entorno en todos los ámbitos (urbano, urbanístico y paisajístico), dando especial importancia a los peatones.

Además, en algunas de las recreaciones que hizo públicas la compañía puede verse un diseño con espacios abiertos, cubiertas onduladas y amplias zonas ajardinadas que cubrirán las vías.