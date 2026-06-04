El nuevo Bronco que Ford fabricará en Almussafes tendrá un diseño inspirado en el 'New Energy' que vende en China

El pasado 18 de mayo, tras una larga incertidumbre, Ford anunció que fabricará un nuevo modelo del Bronco en su fábrica valenciana de Almussafes; un SUV "compacto y robusto".

El nuevo coche, que según las previsiones de la propia compañía comenzará a producirse en la fábrica en 2028, estará inspirado en el nuevo modelo que la firma ha anunciado para el mercado australiano y que ya ha entrado de lleno en el chino.

Según ha podido saber este periódico, el diseño del Bronco New Energy inspira el nuevo modelo que acaba de anunciar Ford para la fábrica de Almussafes.

La producción del coche se lleva a cabo en China desde diciembre de 2025 y se lanzó al mercado del gigante asiático este mismo año. Además, una de sus dos versiones llegará al mercado australiano el próximo año, en 2027.

Se trata de un vehículo de cinco plazas que prioriza el espacio de carga sobre la tercera fila y que tendrá un precio inicial de 50.000 AUD para la versión básica, algo más de 30.000 euros al cambio en dicho mercado.

Es una reinterpretación del Bronco clásico desarrollada por la empresa conjunta Jiangling-Ford para China. Y es que, aunque mantiene la estética del modelo estadounidense, utiliza una plataforma monocasco y una concepción mucho más orientada a la electrificación. Está por ver cuánto hereda de este el nuevo Bronco "compacto y robusto".

En su exterior, el modelo ya lanzado en el hemisferio sur conserva rasgos icónicos como la rueda de repuesto trasera, los pasos de rueda marcados y la silueta robusta, y suma elementos modernos como iluminación frontal integrada, sensores avanzados y un diseño más tecnológico.

Se oferta en dos variantes: una totalmente eléctrica (BEV) y otra eléctrica de autonomía extendida (EREV). Ambas emplean dos motores eléctricos y tracción total, con potencias cercanas o superiores a los 420 CV. Al mercado australiano llegará tan solo la primera de las variantes.

'Bronco New Energy'. Ford

Además, dicho vehículo incorpora tecnologías que difieren del estilo del Bronco tradicional como es el caso del sistema LiDAR, numerosas cámaras y ayudas avanzadas a la conducción. También se han anunciado funciones específicas para descanso, mascotas y acampada, buscando llegar a las familias.

Todavía es pronto para conocer si el modelo que llegará a la fábrica de Almussafes incorporará tecnologías específicas con las que sí que cuenta el nuevo Bronco New Energy. Sin embargo, el diseño del coche que llegará a Valencia en 2028 se asemejará en buena medida al de este modelo.

Innovaciones tecnológicas

La tecnología avanzada es otro de los pilares del nuevo 'BEV', la cual busca "romper" con la percepción de conducción tosca y tradicional de un todoterreno. En primer lugar, cuenta con un HUD AR de 70 pulgadas con realidad aumentada que incorpora un modo off-road específico.

El interior del 'Bronco New Energy'. Ford

Este sistema proyecta información clave directamente en el campo de visión del conductor, incluyendo altitud, inclinación y posición del vehículo, así como indicaciones de navegación en tiempo real, incluso bajo una intensa luz solar

El conjunto de cámaras de visión 360 grados y el sensor LiDAR amplían notablemente la percepción del entorno. Según Ford, el sistema alcanza hasta 540 grados de conciencia situacional, anticipando curvas ciegas y obstáculos complejos.

Gracias a esta capacidad de detección avanzada, el vehículo puede identificar con antelación cambios en el terreno y posibles riesgos, aumentando la seguridad durante la conducción fuera del asfalto.

Pantalla interor del 'Bronco New Energy'. Ford

El Bronco New Energy también incorpora un sistema digital de planificación de rutas con 45 recorridos off-road preseleccionados y clasificados por niveles de dificultad.

Además, la plataforma recomienda de forma inteligente puntos de interés paisajístico y lugares destacados a lo largo del trayecto. Novedades que recogen en un vídeo publicado en la página web oficial de la marca en China.

Nuevo 'Bronco' en 2028

El nuevo SUV "compacto y robusto" de la familia Bronco comenzará a producirse en Almussafes en 2028, tal y como anunció la compañía semanas atrás.

Cabe recordar que cuando la firma anunció el nuevo modelo multienergía que llegaría a la planta valenciana, afirmó que su producción comenzaría en el año 2027. Más tarde amplió ese plazo a mediados de 2027.

Pero, con el anuncio oficial, la fecha final se atrasó hasta el año 2028, un ejercicio más tarde de lo proyectado inicialmente.

Pese a que la compañía no ha detallado todavía el momento del año en el que comenzará la fabricación, se espera que salga a la venta en 2029, según el calendario que ha fijado Ford.